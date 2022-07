Samsung hat die Galaxy-S22-Smartphones bereits vor einiger Zeit auf den Markt gebracht, doch die Preise sind nicht so schnell gefallen, wie viele es zunächst erwartet haben. Jetzt könnt ihr zumindest das Samsung Galaxy S22 Plus günstiger bekommen.

Samsung Galaxy S22 im Preisverfall

Ganz so schnell sind die Preise für die Galaxy-S22-Smartphones dann doch nicht gefallen, wie vorher vermutet wurde. Nach der Markteinführung Ende Februar 2022 sind die Preise lange Zeit relativ stabil geblieben. Teilweise waren die Handys sogar schwer zu bekommen. Das ändert sich jetzt so langsam. Aktuell gibt es beispielsweise das Samsung Galaxy S22 Plus bei Freenet ohne Vertrag für nur 879 Euro (bei Freenet anschauen).

Andere Händler verlangen mindestens 100 Euro mehr. Nur bereits einmal verkaufte Smartphones, die differenzbesteuert wiederverkauft werden, sind etwas günstiger. Zur Markteinführung hat das Galaxy S22 Plus stolze 1.049 Euro gekostet. Mit dem reduzierten Preis nähern wir uns einem Bereich, in dem der Preis für die gebotene Leistung in Ordnung wäre.

Wollt ihr den ganzen Betrag nicht auf einen Schlag bezahlen und braucht sowieso einen neuen Tarif, könnt ihr das Samsung Galaxy S22 Plus auch zu attraktiven Konditionen mit Vertrag kaufen. DeinHandy hat da aktuell ein nettes Paket geschnürt (bei DeinHandy anschauen).

Was macht die neuen Samsung-Handys so besonders?

Samsung hat bei der neuen Galaxy-S22-Generation endlich wieder auf seine Kundinnen und Kunden gehört. Statt bei den Materialien zu sparen, sind die Smartphones wieder deutlich hochwertiger geworden. Das Samsung Galaxy S22 Plus hat im Test mit seiner Unaufgeregtheit überzeugt. Es ist einfach ein solides Smartphone mit tollem Display, guter Akkulaufzeit, starker Kamera und das alles zu einem mittlerweile nicht zu hohen Preis.

Das normale Galaxy S22 (Test) ist die deutlich kompaktere Version des Plus-Modells. Der größte Nachteil dieses Modells ist die Akkulaufzeit. Beim Galaxy S22 Ultra (Test) bekommt ihr hingegen nicht nur einen S21-Ultra-Nachfolger, sondern ein komplett neues Smartphone, das eher als Note-Smartphone gesehen werden kann. Dieses Smartphone ist extrem beliebt, bietet mit dem S Pen, den man einschieben kann, aber auch einen echten Mehrwert.