Das brandneue Galaxy S23 Ultra ist das leistungsstärkste Modell aus Samsungs jüngster Smartphone-Reihe. Dank diverser Vorbesteller-Boni könnt ihr euch den Flaggschiff-Kraftprotz mit Handyvertrag gerade besonders günstig sichern. Hier bekommt ihr die Details.

Galaxy S23 Ultra mit 40 GB 5G-Tarif + Watch 5 LTE kostenlos dazu bei Curved

Das Galaxy S23 Ultra wurde erst am 1. Februar 2023 vorgestellt und schon tauchen erste gute Tarif-Deals mit dem Samsung-Flaggschiff auf. Bei Curved bekommt ihr das Smartphone in der Variante mit 512 GB mit „Free M Boost“-Tarif im o2-Netz gerade für 76,99 Euro Grundgebühr im Monat (Angebot bei Curved ansehen). Hinzu kommen noch 5,99 Euro für Zuzahlung und Versand. Im Tarif enthalten sind 40 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat. Das Besondere ist, dass ihr den Tarif auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen könnt. Außerdem gibt es die Samsung Galaxy Watch 5 LTE und ein Cashback in Höhe von 100 Euro dazu. Unsere Rechnung unten zeigt, warum es sich bei dem Angebot um ein gutes Schnäppchen handelt.

Tarifdetails auf einen Blick

Tarif: Free M Boost

Netz: o2

40 GB 5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Connect-Funktion: Tarif auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzbar

Tarif auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzbar 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Samsung Galaxy Watch 5 LTE kostenlos dazu

100 Euro Cashback als Auszahlung

Samsung Galaxy S23 Ultra mit Vertrag bei Curved: Darum lohnt sich das Angebot

Samsung Galaxy S23 Ultra + o2 Free M Boost: Kosten im Überblick Grundgebühr (monatlich) 76,99 Euro Zuzahlung (einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr (einmalig, zu Vertragsbeginn) 0 Euro Versandkosten (einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 1.853,75 Euro Gerätewerte

(aktuelle Online-Bestpreise laut idealo.de) 1.299 Euro (Handy) + 283,95 Euro (Watch) Cashback 100 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 94,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 3,95 Euro Angebot bei Curved ansehen

Das Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB) kostet 1.299 Euro, für die Watch 5 muss man aktuell immer noch mindestens 284 Euro auf den Tisch legen. Zudem gibt es ein Cashback in Höhe von 100 Euro 4 Wochen nach Aktivierung der SIM-Karte ausgezahlt. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten über 24 Monate ab, so wird klar, dass ihr den Tarif hier für effektiv knapp 4 Euro im Monat bekommt. Bei 40 GB Datenvolumen im 5G-Netz ist das schon ein echter Knaller!

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht wie früher um ein weiteres Jahr, sondern kann jetzt monatlich gekündigt werden

Für wen lohnt sich das Samsung Galaxy S23 Ultra mit Vertrag?

Es handelt es sich hierbei um ein gutes Angebot für alle, die mit dem S23 Ultra das aktuell beste Samsung-Smartphone ihr Eigen nennen wollen und dazu einen Vertrag mit besonders viel Datenvolumen sowie die Galaxy Watch 5 gebrauchen können. Das Gerät wird ab dem 17.02.2023 ausgeliefert.

Seht im Video das Hands-On zum Samsung Galaxy S23 Ultra:

