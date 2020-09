Aktuell findet ihr bei MediaMarkt einige Top-Spiele für die Nintendo Switch stark reduziert. Holt euch jetzt Games wie Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Mario Kart 8 zu Sparpreisen.

Die wöchentliche „Gönn Dir Dienstag“-Aktion bietet euch jeden Dienstag bis Mittwochmorgen um 9 Uhr die Möglichkeit, attraktive Angebote bei MediaMarkt abzustauben. In dieser Woche ist in diesem Rahmen am 22. September unter anderem das „Nintendo Switch“-Spiel Super Mario Maker 2 stark reduziert. Davon losgelöst findet ihr zusätzlich auch noch einige weitere Switch-Games zu Top-Preisen im Sortiment von MediaMarkt – dazu zählen unter anderem die Spiele-Hits Ring Fit Adventure, Super Smash Bros. und The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Angebote für die Nintendo Switch bei MediaMarkt

Die Angebote der „Gönn Dir Dienstag“-Aktion sind wie bereits erwähnt nur für einen kurzen Zeitraum verfügbar. Während ihr euch bei diesen Deals also beeilen solltet, sind die untenstehenden „Nintendo Switch“-Angebote davon unabhängig. Wir haben euch hier die besten Angebote aufgelistet:

„Gönn Dir Dienstag“-Aktion (von 22. September bis 23. September um 9 Uhr):

Spiele-Hits für die Nintendo Switch stark reduziert:

Hier geht's zur MediaMarkt-Aktion!

Welche Spiele solltet ihr 2020 unbedingt spielen? Findet es in unserem Quiz heraus!

2020 warten eine ganze Reihe hochwertiger Releases auf euch, um die aktuelle Konsolengeneration würdig zu verabschieden. Unser Quiz verrät euch, welches Spiel in diesem Jahr am besten für euch geeignet ist.

Wie findet ihr die Switch-Deals bei MediaMarkt? Werdet ihr bei den günstigen Angeboten zuschlagen und euch eines der Spiele gönnen? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und sagt uns dort im Kommentarbereich eure Meinung!