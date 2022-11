Das Surface Pro 8 ist bereits länger auf dem Markt erhältlich und hat in der Zeit ordentlich an Wert verloren. Ihr bekommt das leistungsstarke Windows-11-Tablet mittlerweile viel günstiger als noch zum Marktstart. Im Rahmen der Black-Friday-Woche gibt es das 128-GB-Modell bei Amazon viel günstiger.

Surface Pro 8 im Preisverfall

Wenn ihr ein richtig gutes Windows-Tablet haben wollt, das sich kinderleicht in ein 2-in-1-Laptop verwandeln kann und dabei noch handschriftliche Eingaben mit einem Stift erlaubt, dann seid ihr beim Surface Pro 8 genau an der richtigen Stelle. Bei Amazon gibt es im Rahmen der Black-Friday-Woche das Modell mit 128 GB internem Speicher und 8 GB RAM für nur noch 679 Euro (bei Amazon anschauen). Andere Händler wollen für dieses Modell fast 800 Euro haben.

Microsoft Surface Pro 8, 13 Zoll 2-in-1 Tablet (Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD, Win 11 Home) Plat Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2022 09:05 Uhr

Holt ihr euch dann noch den Surface Slim Pen 2 und das Tastatur-Cover dazu (bei MediaMarkt anschauen), dann bekommt ihr das perfekte Arbeitsgerät für zu Hause und unterwegs.

Was taugt das Surface Pro 8?

Ich konnte das Surface Pro 8 mit Signature Keyboard und Slim Pen 2 ausführlich im Test unter die Lupe nehmen. Ich fand die Windows-Tablets schon immer sehr gut. Microsoft stand sich gefühlt aber oft im Weg, weil das Unternehmen nötige Innovationen nicht umgesetzt hat. Mit dem Surface Pro 8 wurde damit gebrochen. Ihr bekommt ein neues, viel besseres Design, könnt den Stift endlich sinnvoll unterbringen und profitiert vom bewährten 2-in-1-Format.

Doch nicht nur das, Microsoft hat an den wichtigsten Stellen technisch nachgerüstet. So gibt es ein 120-Hz-Display, das eine viel flüssigere Darstellung ermöglicht. Das merkt ihr überall, wenn ihr mit dem Surface Pro 8 arbeitet. Ihr könnt jetzt sogar den Speicher selbst austauschen. Nur beim Arbeitsspeicher seid ihr limitiert. Für mich aktuell das beste Windows-Tablet auf dem Markt. Wer so etwas sucht, wird zufrieden sein. Mittlerweile gibt es aber schon das Surface Pro 9, sodass der Preis des Surface Pro 8 weiter fallen dürfte.

