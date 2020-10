Aktuell könnt ihr euch bei MediaMarkt die Nintendo Switch Lite und einige Spiele-Hits zu Sparpreisen sichern. Wir zeigen euch die besten Angebote rund um die Nintendo Switch.

Momentan könnt ihr euch die Nintendo Switch Lite in vier Farben für jeweils 199,83 Euro bei MediaMarkt sichern. Passend dazu findet ihr bei dem Elektronikhändler derzeit auch noch diverse Top-Spiele für die Switch zu reduzierten Preisen – von The Legend of Zelda: Breath of the Wild bis hin zum neuen AR-Hit Mario Kart Live: Home Circuit.

Nintendo Switch Lite und Spiele-Schnäppchen bei MediaMarkt

Rund um die Nintendo Switch findet ihr bei MediaMarkt aktuell einige tolle Schnäppchen. Die Handheld-Variante der Konsole, die Nintendo Switch Lite, ist in vier unterschiedlichen Farben für weniger als 200 Euro erhältlich. Damit ihr auch direkt mit dem Zocken loslegen könnt, sind außerdem noch diverse Top-Spiele für die Switch im Preis reduziert – dazu zählt unter anderem auch die neue Kollektion Super Mario 3D All-Stars. Die folgenden Angebote solltet ihr auf keinen Fall verpassen:

„Nintendo Switch Lite“-Konsolen:

Spiele-Deals für die Nintendo Switch:

Hier gibt's noch mehr Switch-Deals!

