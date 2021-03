Telefonverkäufer nutzen alle möglichen Tricks, wenn sie illegal anrufen. Das ist bei der englischen Telefonnummer +442394220831 auch nicht anders. Es deutet vieles darauf hin, dass die Anrufe nicht einmal aus England kommen und ihr Angebot ist natürlich auch dubios. GIGA klärt auf!

Angeblich stammt die Telefonnummer 00442394220831 aus Southampton, aber die Anrufer sprechen eher osteuropäisch gefärbtes Deutsch – und melden sich mit deutschen Namen. Sie versprechen euch hohe Gewinne, aber die einzigen Gewinner dürften ihre Auftraggeber sein.

Rufnummer +442394220831: Das steckt hinter den Anrufen

Scheinbar kommen die Anrufe aus England , aber wahrscheinlicher ist, dass die Nummer gefälscht ist und die Anrufer in Osteuropa sitzen. Durch „Call-ID-Spoofing“ wird euch eine Telefonnummer vorgegaukelt.

Oft erfolgen nur sogenannte „Ping-Anrufe" in großer Zahl. Dabei wählt ein Computer euch an und wenn man rangeht, meldet sich niemand. Das geschieht teilweise im Minutentakt!

Die zumeist weiblichen Anruferinnen melden sich mit Namen wie Schröder oder Schneider, sprechen aber Deutsch mit einem deutlichen osteuropäischen Akzent.

Sie behaupten, euch Onlinetrading-Tipps geben zu wollen, die ihr angeblich angefordert habt.

Dabei stellen sie euch viele Fragen, mit denen sie offensichtlich einerseits eure Daten abgreifen wollen und euch andererseits dazu bringen möchten, deutlich „Ja" zu sagen.

Nach einer thematischen Einleitung, bei der man euch etwas ober Online-Handel und Bitcoin erzählt, will man die Opfer anschließend mit der Marketingabteilung verbinden.



Diese versucht üblicherweise anschließend, euch zur Teilnahme an Online-Kursen oder Anmeldung bei einem Finanzportal zu überreden.

Spätestens an dieser Stelle solltet ihr auflegen und die Nummer +442394220831 blockieren. Eure Zeit und euer Geld könnt ihr besser verwenden, als es in so ein Angebot zu stecken.

Anrufe der Nummer 00442394220831 sperren – so geht's

Um Zeit und Nerven zu sparen, könnt ihr solche Anrufer blockieren. In diesem Fall lohnt es sich sogar, die ganze Landesvorwahl zu sperren. Wenn ihr üblicherweise keine Anrufe aus England bekommt, könnt ihr alle Anrufe blockieren, die mit +44 oder 0044 beginnen. Die +442394220831 kann euch dann auch nicht mehr erreichen.

Im Smartphone braucht ihr für so eine „Ländersperre“ eine kostenlose App. Wir erklären euch das im Artikel zum Thema „Telefonnummern in Android und iPhone blockieren“. Um diese Einzelnummer schnell zu sperren, folgt einfach den Schritten in unserem Video:

