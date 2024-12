„The Way Out“ 2025: Alle wichtigen Infos zur neuen Amazon-Show

Im Frühjahr 2025 erscheint „The Way Out“ exklusiv bei Amazon Prime. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über das neue Format wissen müsst!

„The Way Out“ wird aus insgesamt vier Folgen bestehen, die alle nicht nur abenteuerlich sind, sondern auch den einen oder anderen Lacher aus euch herauskitzeln werden. Die berühmten Content Creator Julien Bam und Joon Kim, die als Hosts das Format moderieren, werden ihr Übriges dazugeben, um aus dem Format eine echte Comedy-Show zu machen.

Somit könnt ihr euch auf die neue Serie freuen, die im Frühjahr 2025 exklusiv auf Amazon Prime Video und Amazon Freevee verfügbar sein wird. Das genaue Erscheinungsdatum der Episoden wurde bis jetzt nicht bekannt gegeben.

„The Way Out“ ist nicht das erste Format mit Julien Bam. Dieser Trailer zeigt euch ein weiteres Projekt, an dem der YouTuber beteiligt war.

Life's a Glitch with Julien Bam - Trailer Deutsch

Das passiert in „The Way Out“

Das Prinzip von Escape-Rooms kennt ihr bestimmt. Man wird in einen Raum eingeschlossen und muss Rätsel lösen, um wieder herauszukommen. Genau an diesem Prinzip bedient sich das neue Format. Hier werden zwei Teams – Team „Content Creators“ und Team „Comedians“ – in einem solchen Rätselspiel gegeneinander an. Dabei müssen sich die Teilnehmer nicht nur körperlich beweisen, sondern auch zeigen, dass sie einen kühlen Kopf bewahren und knifflige Aufgaben lösen können.

Währenddessen beobachten die Moderatoren Julien Bam und Joon Kim ihre Teilnehmer und kommentieren das Geschehen. Falls nötig, geben sie natürlich auch Hinweise. Die Idee für das Format stammt von der belgischen Produktionsfirma Roses Are Blue und wird in Deutschland von der Fabiola GmbH umgesetzt.

„The Way Out“: Amazon wagt Neues

Mit „The Way Out“ beweist Amazon Experimentierfreude und probiert sich an spannenden Konzepten. Was mit „The 50“ begann und mit der kürzlich gestarteten Show „Licht aus“ fortgeführt wurde, wird auch „The Way Out“ zu einem interessanten Versuch verhelfen. Damit baut sich Amazon ein sicheres Standing auf und etabliert Schritt für Schritt ein sehenswertes Alleinstellungsmerkmal. Während Konkurrent Netflix eher auf Dating-Formate setzt, stehen bei Amazon Abenteuer und Spaß im Vordergrund.



