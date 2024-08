Wacken 2025: Tickets, Termin & Bands – das ist bekannt

Derzeit feiern noch rund 85.000 Metal-Heads im Norden Deutschlands beim Wacken-Festival. Die Planungen für 2025 können aber allmählich beginnen. Einen Termin oder gar erste Bands gibt es am Samstagvormittag noch nicht. Dennoch steht fest, dass Wacken 2025 stattfinden wird. Tickets gibt es ab morgen oder Montag und die erste gute Nachricht zum Metal-Festival 2025 gibt es auch schon zu verkünden.

Während des Festivals wurde der neue „Access Pass“ verkündet. Dabei handelt es sich um eine Neuerung für Fans, die mit dem Auto oder Wohnmobil anreisen wollen. Für jedes Fahrzeug wird demnach im nächsten Festival-Jahr so ein Pass benötigt. Unabhängig von der Anzahl der Passagiere kostet der Pass für Autos 33 Euro und für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, Wohnmobile und Wohnwagen 66 Euro. Die Anreise wird auch wie in diesem Jahr wieder ab Sonntag möglich sein. Fans sollten aber im Hinterkopf behalten, dass die Anzahl der „Access Pässe“ pro Tag auf eine bestimmte Anzahl begrenzt ist. So möchte man die Anfahrt entzerren und verhindern, dass zu viele Fahrzeuge an einem Tag ankommen. Der Vorverkauf für die „Access Pässe“ läuft unabhängig vom Verkauf für die Festival-Tickets und soll erst im Frühjahr 2025 starten (mehr Infos auf der offiziellen Wacken-Webseite).

Anzeige

Wacken-Tickets 2025: Die gute Nachricht

Zusammen mit der Ankündigung zum „Access Pass“ gab es auch die gute Nachricht: Der Ticketpreis bleibt gleich. Auch 2025 wird der Eintritt zum Wacken-Festival also 333 Euro im Vorverkauf kosten. Das Line-Up für 2025 ist noch nicht bekannt. Die ersten Ankündigungen dürfte es aber am Samstagabend geben. Um 22:30 Uhr gibt es auf den großen Festival-Bühnen „Faster“ und „Harder“ das „Promoters Farewell“, bei dem die Veranstalter wieder einige Worte an die Fans richten. Spätestens dann dürfte es auch die erste Bandwelle, den Termin und Informationen zum Ticket-Vorverkauf für Wacken 2025 geben. Die Auftritte vom diesjährigen Festival könnt ihr bei Magenta Musik im Live-Stream verfolgen.

Vielleicht ist ja endlich eine dieser Bands bei Wacken 2025 dabei:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.