Windows 11 benötigt eine Festplatte mit mindestens 64 GB Speicherplatz, um installiert werden zu können. Aber wie viel Speicherplatz muss davon wirklich frei sein, um Windows 11 herunterladen und installieren zu können? Und wie viel Speicherplatz belegt das Betriebssystem eigentlich nach der Installation? Das zeigen wir euch hier.

Größe als Upgrade von Windows 10

Wir haben zunächst ein neues Windows 10 mit allen Updates aktualisiert und danach die Datenträgerbereinigung durchgeführt, um die Festplatte so viel wie möglich zu entschlacken. Der Windows-Explorer zeigte daraufhin an eine Speicherplatzbelegung von 19,7 GB an.

Nachdem wir Windows 11 als Upgrade installiert hatten (Insider Preview Version 21H2 Build 22000.51), wurden rund 20 GB mehr belegt. Nachdem wir die Datenträgerbereinigung durchgeführt hatten und damit auch alte Windows-Installationsdateien gelöscht hatten, sahen wir das Endergebnis: Windows 11 belegte als Upgrade rund 19,7 GB Speicherplatz.

Größe als Neuinstallation

Wir haben auch die geleakte Windows-11-Version (Dev OS Build 21996.1) als Neuinstallation eingerichtet. Nach der Datenträgerbereinigung zeigte uns der Windows-Explorer an, dass Windows 11 rund 17,4 GB belegt. Für das neueste Betriebssystem von Microsoft ist das erstaunlich schlank.

Fazit – wie viel Speicherplatz sollte frei sein für das Upgrade?

Windows 11 belegte als Upgrade rund 20 GB. Das neue Betriebssystem scheint also keinen großen Ballast zu installieren. Als Neuinstallation belegte Windows 11 sogar nur 18 GB. Für ein aktuelles Betriebssystem aus dem Jahr 2021 ist das für Microsoft sehr gut.

Aufgrund unserer Erfahrungen schätzen wir, dass ihr mindestens 25 GB Speicherplatz frei haben solltet, um das Upgrade von Windows 11 reibungslos herunterladen und installieren zu können.

Beachtet allerdings, dass wir hier zum einen mit einer Windows-10-Neuinstallation (inklusive aller Updates) gearbeitet haben und danach jeweils die Datenträgerberereinigung haben laufen lassen. Wenn euer System schon älter ist und schon mehrere Programme und Spiele installiert hat, kann das Upgrade von Windows 11 auch mehr Speicherplatz benötigen.

