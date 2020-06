Hinweis: Notepad++ ist sowohl als Installationsversion, als auch als portable Variante erhältlich. Unter den Downloadbuttons oben oder zur Seite könnt ihr euch die 64-Bit- und 32-Bit-Varianten der Installationsversionen herunterladen, unter den folgenden Buttons Notepad++ Portable 64-Bit und Notepad++ Portable 32-Bit:

Notepad++ Portable 64-Bit Notepad++ Portable 32-Bit

Notepad++ - der Texteditor für Programmierer und den normalen User. Der kostenlose Notepad++ Download (oft auch Notepad Plus Plus geschrieben) liefert euch ein Programm, das nicht nur ein vollwertiger Texteditor mit vielen Features ist, sondern zusätzlich auch noch schlank und schnell in der Performance daher kommt. Durch seine spezielle Programmierweise ist der Editor besonders schnell gestartet. Notepad++ ist ein unter der GPL lizenziertes Open Source-Projekt und damit kostenlos.

Notepad++ Download: Die Funktionen

Wenn ihr selbst programmiert, werdet ihr euch mit Sicherheit schon das ein oder andere Mal an der Unübersichtlichkeit des Microsoft Editors bzw. Notepads gestört haben. Mit dem kostenlosen Notepad++ Download ist das absolut kein Thema mehr, Kernfunktion des Programms ist nämlich das so genannte Syntax Highlighting. Notepad++ unterscheidet Programmcode, Kommentare und Text und zeigt diese in unterschiedlichen Farben an. Dadurch steigt die Übersichtlichkeit des Codes. Dabei beherrscht Notepad++ den Syntax von C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, CSS, ASCII-Art (eignet sich somit auch als Viewer für NFO-Dateien), Batch Dateien (.BAT), JavaScript, ASP, VB/VBS, SQL, Perl, Python und Ruby.

Notepad++ arbeitet mit Tabs, ähnlich wie in aktuellen Browsern, um mehrere Dokumente parallel geöffnet zu halten. Notepad++ besitzt eine Schnittstelle für Plugins, die das Programm um sinnvolle Funktionen erweitern, etwa den automatischen Upload von Dateien auf einen FTP-Server.

Notepad++: Die Features im Überblick

Syntax-Hervorhebung und Syntax-Gliederung

WYSIWYG

Auto-Vervollständigung

Multi-Dokument, Multi-Ansicht

Suche mit regulären Ausdrücken

Dateistatuserkennung

Zoom hinein und Zoom heraus

Multi-Sprachen-Umgebung (Unterstützung asiatischer Schriftzeichen)

Lesezeichen

Klammerhervorhebung

Makroaufzeichnung und -wiedergabe

Der Notepad++ Download birgt einige nützliche Funktionen, die die Arbeit erleichtern. So könnt ihr zum Beispiel die in einem Ordner enthaltenen Dateien öffnen, indem ihr den Ordner per Drag and Drop auf Notepad++ zieht.

Fazit: Notepad++ ist ein kompetenter und sehr kompatibler Texteditor. Das Programm erleichtert die Arbeit beim Programmieren bzw. Coden ungemein und schafft es durch Farben und Absätze ganz automatisch, Übersicht in den Code zu bekommen. Ein Tool, das man als Programmierer oder Webdesigner nicht missen sollte..