Wenn man sein Zugangspasswort vergessen hat, nicht mehr ins WLAN kommt und eine Excel-Datei nicht mehr öffnen kann, dann helfen Tools, die ein Passwort knacken können. Wir klären die Rechtssituation und stellen die besten Programme vor.

Die rechtliche Situation ist ziemlich klar - eigentlich. Der sogenannte Hackerparagraf verbietet das Vorbereiten einer Straftat nach §202a oder §202b. Das umfasst alle Tätigkeiten, bei denen man sich z.B. Software besorgt oder sie herstellt, mit der man an gesicherte Daten rankommen oder sich einen Zugang erschleichen kann.

Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages hat allerdings darauf hingewiesen, dass ein „gutwilliger Umgang“ mit solchen Tools nicht vom StGB erfasst wird. Das bedeutet also sinngemäß, dass so eine Handlung in etwa so betrachtet wird, als hätte man sich zuhause ausgesperrt und würde nun das eigne Schloss knacken.

Mit welchen Methoden kann man ein Passwort knacken?

Prinzipiell gibt es drei Methoden, mit denen man ein Passwort knacken kann:

Entweder weiß man, wo und in welcher Form ein Passwort gespeichert ist und liest es dann mit einem speziellen Tool aus. Das ist z.B. möglich, wenn man in einer Excel-Datei den Blattschutz aufheben will. Da ist bei den Dateien ganz genau bekannt, wo MS die Passwörter speichert und man kann sie einfach löschen.

Die zweite Methode ist das Ausschnüffeln eines Passwortes. Das ist natürlich so illegal wie es nur geht! Dabei werden mit Trojanern oder speziellen Schnüffelprogrammen der Datenverkehr untersucht oder Tasteneingaben an den Überwacher gesendet. Das ist natürlich keine Methode, um an ein verlorenes Passwort zu kommen.

Die dritte und erfolgloseste Methode nennt sich Brute-Force. Hier wird buchstäblich mit roher Gewalt und purem Raten versucht, dann die richtige Kombination aus Zeichen zu kommen, mit der ein Zugang gesichert ist. Ein ZIP-Passwort wie 123456 ist schnell erraten. Aber gute, lange Passwörter mit gemischten Zeichen, Sonderzeichen und Groß/Kleinschreibung beschäftigen so ein Programm durchaus mehrere Jahre. Wir werden uns bei den vorgestellten Tools zum Passwort-knacken also auf Methode 1 beschränken.

Fast alle Passwörter knacken mit PasswdFinder

Das kleine Programm PasswdFinder ist äußerst vielseitig und effektiv, wenn es darum geht in Windows gespeicherte Passworte zu knacken. Es unterstützt eine riesige Liste von Programmen. Darunter die gängigen Browser und E-Mail-Programme, FTP-Programme und jede Menge anderer Software. Nach dem Start sehen wir sofort alle Zugangsdaten im Klartext. Mit diesem Programm sollte man starten, wenn man ein Passwort verloren hat.

Mit dem PasswdFinder kann man blitzschnell sehr viele Passwörter knacken

Vorsicht bei der Installation des Programms! Unbedingt die benutzergeführte Installation wählen und dort die zusätzliche Installation der nervigen Browsertoolbar verweigern.

WLAN-Passwort knacken mit WirelessKeyView

Dieses winzige, portable Freeware-Programm hat nur eine Aufgabe: Es kann die Passwörter knacken, die wir im Windows-PC für WLAN-Zugänge gespeichert haben. Nach dem Start werden sie ausgelesen und in hexadezimaler sowie in Klartext angezeigt. Außerdem gibt’s noch Infos zum Netzwerknamen und dem verwendeten Wifi-Adapter.

WLAN-Passwort knacken? Mit WirelessKeyView kein Problem!

Das Windows-Administrator-Passwort knacken

Es ist nicht ganz einfach, aber möglich, das Passwort des Windows Administrators zu knacken. Hat man das einmal vergessen, kann man u.U. viele Aktionen nicht mehr ausführen. Die Softwareinstallation ist nur eine davon. Wie das auf sanfte und auch auf die harte Weise geht, habe ich in einem Artikel über das Windows-Passwort erläutert:

Vor dem Passwort-knacken: Passwörter merken und verwalten

In der Regel will man ein Passwort knacken, weil man es vergessen hat. Damit so etwas nicht passiert, gibt es viele gute Passwort-Manager. Die verwalten geschützt und geordnet all unsere Passwörter. Die Zugänge zu Internetseiten und vieles mehr. Die Freeware LastPass ist so ein Programm und es gibt auch noch Browserplugins, wie LastPass für Firefox. Die verbinden sich dann mit dem kostenlosen Internetservices von LastPass und speichern all eure Daten in der Cloud.

