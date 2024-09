20 Euro sparen: Dieser unterschätzte Sci-Fi-Horror gehört in eure Xbox-Sammlung

Ein bislang leider unterschätzte Sci-Fi-Horror-Kracher ist im Xbox-Store um satte 50 Prozent im Preis reduziert. Wer taktisches Gameplay und atmosphärische Action liebt, sollte sich jetzt Aliens: Dark Descent genauer ansehen. Den Trailer könnt ihr euch oberhalb dieses Artikels ansehen.

Aliens: Dark Descent lohnt sich für Sci-Fi-Fans

Im Weltraum hört man bekanntlich niemanden schreien – was auch Aliens Dark Descent am eigenen Leib erfahren musste, denn das teilweise nervenzerreißende Horror-Spiel hat bislang nicht ganz die Mainstream-Aufmerksamkeit gefunden, die es eigentlich verdient.



Vielleicht wird sich das ja jetzt aber ändern, denn für die Xbox ist das Spiel momentan um 50 Prozent reduziert.

Anzeige

In Aliens Dark Descent geht es darum, die Crew der USS Otago nach einer Bruchlandung am Leben zu halten und einen Weg von dem gottverlassenen Mond Lethe zu finden, der von Xenomorph-Heerscharen überrannt ist.



Von der ersten Mission an hatte mich das Spiel in seinen Fängen, denn die klaustrophobische Atmosphäre aus den Filmen ist hier trotz der isometrischen Perspektive bis ins letzte Detail umgesetzt.

Strategischer Horror-Hit für Xbox massiv reduziert

Die Missionen bestehen darin, kleine Trupps von 5 oder 6 Marines loszuschicken, um dort in den Ruinen von verwaisten Siedlungen nach Ressourcen für eine mögliche Flucht zu suchen.



Das Gameplay von Aliens: Dark Descent ist nervenzehrend und davon geprägt, neue Taktiken und Strategien auszuprobieren, zu scheitern und erneut anzutreten. Es sind oft Bruchteile von Sekunden, die über Tod und Leben entscheiden, selbst mit der Hilfe von Bewegungsmeldern, Minen und automatischen Geschützen.

Anzeige

Wenn euch der Sinn nach einem stimmungsvollen Weltraum-Abenteuer mit teambasierter Einzelspieler-Action steht, kann ich euch eins meiner Lieblingsspiele aus dem Jahr 2023 für aktuell 19,99 Euro statt 39,99 Euro sehr ans Herz legen. Das Angebot gilt noch bis zum 16. September 2024 (im Xbox-Store ansehen).

Ich saß beim Zocken oft stundenlang am Stück vor der Konsole und habe nach Wegen gesucht, um alle meine Crew-Mitglieder lebendig von einer Mission zurückzuholen.



Lethe fühlte sich an wie ein Abstieg in die Hölle, ein schleimig-pulsierendes Nest voller Facehugger und Alien-Königinnen, eine lebensfeindliche Brutstätte des Schreckens.



Einerseits wollte ich meine Marines vor allem bei späteren Missionen beinahe nicht mehr nach draußen schicken, um ihren Tod durch blutrünstige Xenomorphs zu verhindern – andererseits war klar, dass sie ohne neue Hilfsmittel an Bord des Schiffes ebenfalls nicht überleben würden.



Umso besser fühlte es sich dann an, wenn ich die Marines heil zurück an Bord der Otago bringen konnte – wo sie sich als Teil des Spielkonzepts erst einmal in eine Traumabehandlung begeben durften.

Anzeige

Auch die physische Version des Spiels ist bei Amazon aktuell reduziert und kostet nur 23,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Aliens: Dark Descent Ein Muss für Fans von Sci-Fi-Horror. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2024 06:58 Uhr

Auf Metacritic steht Aliens Dark Descent in der PC-Version momentan nur bei einer Wertung von 75 – kein Weltuntergang, aber definitiv keine eindeutige Empfehlung.



Auch sonst findet das Spiel viel zu selten Erwähnung, wenn es um lohnenswerte Horror-Games der letzten Jahre geht. Schade, denn das Abenteuer der USS Ottago hat es verdient, von mehr Gamern beachtet zu werden.

Lust auf das nächste Grafik-Highlight? Diese 7 Spiele werden euch auf der Xbox, PS5 und Steam den Atem rauben:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.