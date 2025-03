25 Jahre später verrät Star-Wars-Insider, welcher abstruse Plan für Obi-Wan vorgesehen war

25 Jahre ist es her, dass 1999 das Star-Wars-Universum mit „Episode I – Eine dunkle Bedrohung“ zurückkehrte. Unter Fans sind die Prequels umstritten, gaben aber doch einigen neuen und alten Kultfiguren eine neue Chance – nicht zuletzt dem Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi. Doch seine Rückkehr auf die Leinwand hätte ursprünglich ganz anders aussehen sollen.

Star-Wars-Insider: Obi-Wan sollte in Wahrheit Qui-Gon sein

Ein Vierteljahrhundert alt ist die Star-Wars-Fortsetzung „Episode I – Eine dunkle Bedrohung“ 2024 geworden. Zum Geburtstag hat Ian McCaig – als Storyboard-Zeichner für das Design vieler heute ikonischer Figuren mitverantwortlich – für StarWars.com einige Anekdoten von damals preisgegeben. Er verrät, wie der Plan für Obi-Wan Kenobi und seinen früheren Meister Qui-Gon Jinn eigentlich ausgehen hat.

Für einige Zeit sollte der ältere Jedi Obi-Wan heißen und der jüngere hieß Qui-Gon. Es war sehr berührend: Am Ende, als Obi-Wan stirbt und Qui-Gon Darth Maul besiegt, bleibt er bei seinem Meister, während der stirbt. Er führt dann nicht nur die Aufgabe seines Meisters weiter, sondern nimmt auch seinen Namen an. Aus Qui-Gon wird Obi-Wan.

Er erklärt weiter, dass diese überraschende Wendung einen wichtigen Satz von Obi-Wan im ersten Star-Wars-Film „Episode IV – Eine neue Hoffnung“ in ein neues Licht stellen sollte. Dort erwähnt Alec Guiness in der Rolle, als er als Obi-Wan angesprochen wird, dass er diesen Namen lange nicht gehört habe.

George Lucas änderte Obi-Wan-Story in letzter Minute

McCaig meint: „Weil er nicht Obi-Wan ist, er ist Qui-Gon.“ Regisseur George Lucas habe sich aber kurz vor Schluss entschieden, das Verwirrspiel um die beiden Jedi doch nicht aufzunehmen. Stattdessen wurde Qui-Gon von Anfang an zum älteren der beiden Jedi, gespielt von Liam Neeson. Seine Rolle hätte sonst wohl ursprünglich Obi-Wan geheißen.

So wurde Ewan McGregor – bis heute auch in seiner eigenen Serie (bei Disney+ ansehen) – zu Obi-Wan Kenobi. Obwohl er nicht die Identität seines Meisters angenommen hat, übernimmt er von ihm die Aufgabe, den jungen Anakin Skywalker als Padawan auszubilden – eine Aufgabe und ein Erbe seines Meisters, mit dem er in folgenden Filmen schwer zu kämpfen hat. Schließlich wird aus Anakin der bekannteste Star-Wars-Schurke Darth Vader.

Obi-Wan und Anakin wiedervereint:

Obi-Wan Kenobi: Deshalb kehrt Ewan McGregor zu Star Wars zurück

