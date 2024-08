Allein gegen Nintendo: Mario-Kart-Fan schafft das Unmögliche

Obwohl Nintendo die Server bereits vor Monaten abgeschaltet hat, fährt ein Spieler noch immer Online-Rennen in Mario Kart 7. Mit einem genialen Trick und großer Aufoperung hält er das Spiel im Alleingang am Leben.

Keine Server, kein Problem: Mario-Kart-Fan trotzt Nintendo

Im April 2024 hat Nintendo die Online-Dienste für die Wii U und den 3DS abgeschaltet – und damit unter anderem auch den Multiplayer-Modus in Mario Kart 7 begraben. Ein Fan wollte sich mit dem Ende des Racing-Hits jedoch nicht abfinden und hat sich einen Weg gebaut, um den Online-Modus weiterhin zu nutzen.

Anzeige

Wie der Nutzer FishyGuy6564 in einem Bericht von GamesRadar verrät, hat er sich präzise mit einem Freund auf das Server-Ende vorbereitet – die beiden haben einen Patch erstellt, der das automatische Schließen einer Lobby in Mario Kart 7 verhindert. Daraufhin schickten die beiden zwei Bots auf die Strecke und ließen sie gegeneinander antreten.

Anzeige

Während der Bot seines Freundes leider mittlerweile den Geist aufgegeben hat, ist FishyGuy6564 noch immer dabei, die letzte Lobby in Mario Kart 7 auf dem 3DS am Leben zu halten. Sein Bot dreht unbeeindruckt weiter seine Runden.



Dafür hat er auch beeindruckende Sicherheitsmaßnahmen getroffen – sein eingeschalteter 3DS hängt an einer ununterbrechbaren Stromquelle in einem Schrank, zu dem niemand außer ihm selbst Zugriff hat. Wie lange er seine Lobby noch aufrecht erhalten wird, wird der User selbst entscheiden – Nintendo hat hier nichts mitzureden. (Quelle: Gamesradar)

Nintendo: Fans retten Online-Dienst der Wii U

Nicht nur auf dem 3DS haben sich Fans gegen das Abschalten der Nintendo-Server gewehrt. Auch der Online-Dienst der Wii U konnte von findigen Gamern durch einen SSSL-Exploit weitgehend am Leben gehalten werden.

Anzeige

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 6 Kritikpunkte, die Nintendo vor dem Release der Switch 2 unbedingt noch beheben sollte:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.