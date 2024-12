Amazon Prime zeigt brandneuen Kinofilm gratis im Abo

Mit Red One hat The Rock mal wieder einen Blockbuster im Kino veröffentlicht. Bei der Presse fällt der Weihnachtsfilm allerdings brutal durch und auch an den Kinokassen läuft es nicht gut. Dafür profitieren jetzt Prime-Kunden, denn Amazon zeigt den Film noch vor Weihnachten kostenlos im Stream. Oben könnt ihr euch den Trailer ansehen.

Update vom 10. Dezember 2024: Im Kino war Red One kein Erfolg vergönnt. Jetzt erscheint der teure Weihnachtsblockbuster am 12. Dezember direkt bei Amazon Prime Video (auf Amazon ansehen).

Originalartikel vom 15. November 2024:

Kritiker hassen Weihnachtsfilm mit The Rock

Seit dem 07. November können sich Fans von The Rock seinen neuesten Film Red One – Alarmstufe Weihnachten im Kino ansehen. Allerdings sollten sich interessierte Filmfans ernsthaft fragen, ob der Streifen tatsächlich ein Kinoticket wert ist. Von der internationalen Presse wird Red One jedenfalls brutal zerrissen.

Red One ist ein CG-gesättigten Langweiler, dem es an Herz und ansteckendem Humor mangelt, auch wenn er sich am Ende ein wenig Erheiterung verschafft. (Quelle: The Hollywood Reporter

Von derzeit 93 Reviews fallen nur 33 Prozent positiv aus. Damit schneidet der Film sogar noch etwas schlechter ab als die letzten Filme von The Rock. Der Superhelden-Film Black Adam erreicht zum Beispiel einen Kritiker-Score von 39 Prozent. Und dieser Film war ein kolossaler Flop für Warner.

The Rock und Chris Evans müssen in Red One den Weihnachtsmann retten. (© Amazon / Warner Bros.)

Red One droht ein gigantischer Flop zu werden

Ein ähnliches Schicksal droht auch Red One. Analysten gehen davon aus, dass der 250 Millionen US-Dollar teure Film in den USA zum Start nur 30 bis 35 Millionen US-Dollar einspielen wird (Quelle: The Hollywood Handle). Und ja, in den Vereinigten Staaten erscheint der Film erst am 15. November.

Besonders interessant: Red One sollte ursprünglich schon Ende 2023 auf Amazon Prime Video erscheinen, bekam dann aber doch eine Kinoauswertung spendiert. Als Grund für die Entscheidung gab Amazon positive Testvorführungen an. Tatsächlich bleibt abzuwarten, wie das Publikum den Film bewertet. Auf der beliebten Review-Plattform Letterboxd steht der Film aktuell bei 2,6 von 5 Sternen und das bei über 19.000 abgegeben Stimmen.