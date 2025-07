ARD eifert Netflix nach und opfert dafür beliebte Shows im Abendprogramm

Treue ARD-Zuschauer müssen sich immer mehr von ihren geliebten Shows verabschieden – der Grund dafür ist ein krasser Kurswechsel.

Die ARD geht im Kampf um Quoten und ein jüngeres Publikum einen drastischen Schritt und kürzt die beliebten Samstagabend-Shows. Betroffen sind davon unter anderem Sendungen wie Verstehen Sie Spaß und Shows von und mit Florian Silbereisen. Stattdessen setzt die ARD in Zukunft verstärkt auf die hauseigene Mediathek. Klassisches Fernsehen gerät also immer weiter ins Hintertreffen.

ARD will die Mediathek attraktiver machen

Der Sender selbst spricht von einer strategischen Umschichtung. Junge Menschen schauen kaum noch Fernsehen, sondern lassen sich von großen Streamern wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ unterhalten. Auch soziale Plattformen wie YouTube, TikTok und Instagram spielen eine wichtige Rolle bei der Abend-Unterhaltung. Deshalb setzt die ARD immer mehr auf non-lineare Inhalte, die über die Mediathek abrufbar sind. Dazu zählt zum Beispiel das Reality-Format Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung.

Um den zunehmenden Wegfall der Samstagabend-Shows zu kompensieren, werden stattdessen längere Ausgaben von Wer weiß denn sowas? und Gefragt – gejagt produziert. So spart der Sender Geld, das wiederum in neue Streaming-Formate fließen kann (Quelle: Focus).

Bei ARD und ZDF wird sich einiges ändern

Treue Zuschauer, die indessen klassisches Fernsehen bevorzugen, was aktuell ein Großteil der ARD-Community ausmachen dürfte, schauen in Zukunft also immer mehr in die Röhre. Die Reduzierung betrifft zwar aktuell nur 20 Prozent der Show-Produktionen, aber ein Trend ist klar erkennbar.

Gleichzeitig locken die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender mit immer mehr Hollywood-Content. So sind in Zusammenarbeit mit Arte zum Beispiel seit kurzer Zeit viele Tarantino-Filme kostenlos im Stream verfügbar. Und auch in Sachen Erotik wagen ARD und ZDF immer mehr, in der Hoffnung ein jüngeres Publikum zu erreichen.