Bei MediaMarkt zur Black Week: Game Boys zu Preisen, die euch die Schuhe ausziehen

Sega und NES sind echte Kult-Konsolen, doch der Game Boy ist wahrscheinlich das Aushängeschild für die Gamer der ersten Generation. Kein Wunder, dass sich viele ein Jahrzehnte altes Original wünschen. Bei MediaMarkt gibt es den GameBoy Classic und einige andere Versionen refurbished. Doch selbst im Rahmen der Black Weeks müsst ihr stolze Preise zahlen.



Ein Kommentar von Felix Gräber

Gebrauchte Game Boys bei MediaMarkt: Günstig ist anders

Der Game Boy ist eine Ikone der Gaming-Welt. Wer nicht noch einen alten Knochen aus den 80ern oder 90ern zuhause rumliegen hat, kann jetzt bei MediaMarkt fündig werden: Im Rahmen der „Refurbished Gaming Black Friday Angebote“ gibt es dort gebrauchte Versionen der tragbaren Kult-Konsole zu kaufen (bei MediaMarkt ansehen).

Aber Achtung: Auch wenn er im Rahmen einer Black-Friday-Aktion angeboten wird, solltet ihr kein Schnäppchen erwarten: Der Game Boy Classic im klassischen Retro-Grau kommt auf einen Preis von über 200,00 Euro (bei MediaMarkt ansehen) – und das bei nur „gutem“ Zustand. Bessere gebrauchte Geräte sind bereits vergriffen und haben sogar noch deutlich mehr gekostet. Wer trotzdem zuschlagen will, sollte sich also beeilen.

Aber muss das eigentlich sein? Rund um das Angebot von Game Boy und Co. gibt es einiges zu beachten:

Erstens und eigentlich selbsterklärend: Der Game Boy ist uralt. Wer moderne Games bevorzugt, braucht ihn schlicht nicht. Er ist etwas für Nostalgiker oder Neugierige, die zu jung sind, um die Anfänge des Gamings selbst miterlebt zu haben.

Zweitens: Es gibt inzwischen längst Alternativen. Nintendo bietet über Nintendo Online die Möglichkeit, viele Retro-Spieleklassiker auf der Switch zu spielen. Als tragbare Konsole ist sie der einzig wahre Nachfolger des Game Boy. Ihr müsst also selbst ohne Game Boy nicht auf die Spiele von damals vertzichten.

Drittens: Der Preis ist nicht nur happig – sondern fast schon etwas unverschämt. Dafür kann zwar MediaMarkt nichts, denn viele der refurbished-Artikel werden von anderen Händlern über den Marktplatz von MediaMarkt angeboten – auch der Game Boy Classic in diesem Fall. Trotzdem könnt ihr euch einen Game Boy in passablem Zustand weit günstiger besorgen. Beispielsweise beim Idealo findet ihr mehrere Angebote unter 100 Euro gelistet (bei Idealo ansehen). Dort gibt es unter anderem Angebote von kleineren Händlern, aber auch bei eBay und bekannten refurbished-Plattformen könnt ihr fündig werden.

Wenn ihr mich fragt: Das Geld braucht keiner ausgeben. Aber ich habe auch noch meinen einwandfrei funktionierenden Game Boy Colour in Neongrün im Schrank liegen und kann jederzeit eine Runde Tetris zocken – wenn nicht mal wieder keine Batterien im Haus sind.

Game Boy muss sein? Im Keller suchen und rumfragen

Wollt ihr unbedingt mal wieder an einem originalen Game Boy zocken, aber nicht so viel Geld ausgeben, hilft vielleicht ein einfacher Tipp am ehesten weiter: Räumt mal den Keller auf, durchstöbert den Dachboden bei Eltern oder Großeltern und fragt bei Freunden und Familie rum. Immerhin ist der Game Boy mit fast 120 Millionen verkauften Einheiten auch heute noch eine der erfolgreichsten Spielkonsolen überhaupt. Die Chancen stehen also gar nicht schlecht, dass ihr noch irgendwo fündig werdet.

Ihr müsst übrigens nicht unbedingt einen Game Boy Classic nehmen. Auch der Game Boy Colour kann all die alten Spiele nutzen – Abwärtskompatibilität war früher selbstverständlich. Und die Colour-Version gibt es häufig etwas günstiger. Bei MediaMarkt müsst ihr aber auch für die tief in die Tasche greifen (bei MediaMarkt ansehen).

Wollt ihr es nicht darauf ankommen lassen, spricht aber auch nichts gegen das Angebot bei MediaMarkt. Ihr müsst euch nur entscheiden, ob es euch den nicht geringen Preis wert ist.

