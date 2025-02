Comeback in Die Sims 4: EA bringt schlimmsten Albtraum zurück

Comeback in Die Sims 4: EA bringt schlimmsten Albtraum zurück

Nach jahrelangem Warten können Sims-Fans endlich wieder nächtliche Einbrüche erleben. EA bringt den legendären Einbrecher aus den ersten Sims-Teilen zurück ins Spiel – und das komplett kostenlos. Schaut euch alle Infos oben im Video an.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Einbrecher ist Sims-Kult

Der nächtliche Eindringling gehört definitiv zu den prägendsten Elementen der ersten drei Sims-Spiele – insbesondere durch den ikonischen wie gefürchteten Sound, der sein Ankommen einläutet. Mit einer frechen Selbstverständlichkeit marschierte er in die mühsam eingerichteten Häuser und ließ wertvolle Gegenstände in seinem Beutel verschwinden. Jedes Mal hoffte man, er krallt sich nicht den teuren Flatscreen. Trotz – oder gerade wegen – dieser traumatischen Spielerlebnisse entwickelte sich der Einbrecher zu einer absoluten Kultfigur in der Community.

Anzeige

Seit dem Release von Die Sims 4 warteten Fans vergeblich auf die Rückkehr des ungebetenen Gastes. Nun, nach mehr als zehn Jahren, erfüllt EA diesen Wunsch mit einem kostenlosen Update für das Basis-Spiel.

Neue Gameplay-Mechaniken im Kampf gegen Einbrecher?

Die spannende Frage ist, wie sich der Einbrecher in Die Sims 4 verhalten wird. Behält er sein klassisches Verhaltensmuster bei oder überrascht EA die Spieler mit völlig neuen Mechaniken? In den vergangenen Teilen konnten Spieler den Eindringling mit einer wilden Rangelei aufhalten. Fest steht: Es wird jetzt frische Möglichkeiten geben, den Eindringling zu stoppen. Besonders okkulte Sims sollen über spezielle Fähigkeiten verfügen, um Einbrechern das Handwerk zu legen.

Anzeige

Die allerwichtigste Frage ist allerdings: Wird uns der Sound dieses Mal wieder traumatisieren? Doch nicht nur der Einbrecher und sein Soundtrack sind grausam, sondern auch Sims-Spieler lieben ihre virtuellen Gräueltaten:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.