Da lohnt sich das Kinoticket: 88 % aller Zuschauer lieben neuen Disney-Film

Vaiana 2 hat einen grandiosen Start hingelegt und könnte somit einer der erfolgreichsten Filme des Jahres werden. Aber nicht nur finanziell läuft es für den Disney-Film gut, die User-Wertungen können sich ebenfalls sehen lassen. Den Trailer zum Animationsfilm seht ihr indessen ganz oben.

Vaiana 2 auf dem Weg zum Mega-Erfolg

Lange mussten Fans warten, aber jetzt ist die Fortsetzung endlich da: Vaiana 2 läuft seit dem 28. November in den deutschen Kinos. In den USA konnte der Disney-Film bereits am ersten Abend 13,8 Millionen US-Dollar einspielen. Damit liefen die Previews von Vaiana 2 sogar noch erfolgreicher als die von Alles steht Kopf 2 (Quelle: DiscussingFilm auf X). Disney kann sich also auf einen wahren Geldregen in den kommenden Wochen einstellen – aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die Fortsetzung am ersten Wochenende mehr als 225 Millionen US-Dollar generieren wird.

Damit aber noch nicht genug. Auch die Presse- und User-Stimmen sprechen für den bunten Animationsfilm. So liegt der Publikums-Score aktuell bei 88 Prozent Zufriedenheit. Zum Vergleich: Vaiana 1 hält einen Score von 89 Prozent. Bei den Kritikern kommt der zweite Teil allerdings recht gemischt an. Hier sind nur 66 Prozent aller Reviews positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).

Presse kritisiert bunte Disney-Fortsetzung

Kritisiert wird vor allem die schwache Geschichte, bei der die Figuren keine wirkliche Entwicklung durchmachen. Böse Zungen beschreiben den Film sogar als reines Konsumprodukt, das nur produziert wurde, um möglichst viel Geld zu machen. Es mangelt Vaiana 2 demnach an Herz und Seele. Es gibt aber auch Gegenstimmen. IndieWire schreibt zum Beispiel:

Es ist immer schwierig, ein Original zu verbessern, aber „Vaiana 2“ ist eine spritzige Ergänzung zu diesem Seefahrer-Vermächtnis. Der Film schafft etwas, was in unserer von Fortsetzungen überschwemmten Welt fast unmöglich ist: Er hat mir Lust auf weitere Abenteuer gemacht.

Zusammengefasst lässt sich also sagen: Das Publikum liebt den Film und besonders Kinder werden ihre helle Freude mit dem neuen Abenteuer von Vaiana und Maui haben, während es vielen Kritikern an Innovation mangelt.

Auf dem Streaming-Anbieter Disney+ könnt ihr euch übrigens nicht nur den ersten Teil ansehen, sondern auch ein kleines Special zur Fortsetzung: Vaiana 2 – Ein besonderer Einblick (auf Disney+ ansehen).

