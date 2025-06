DanDaDan Staffel 2: Der geheime Trick, wie ihr Folgen vor allen anderen sehen könnt

Ich habe bereits in die zweite Staffel von DAN DA DAN reingeschaut, obwohl diese offiziell erst am 3. Juli erscheint. Nach dem Cliffhanger der ersten Staffel startet Staffel 2 mit einem echten Knaller und übertrifft viele Erwartungen. Die gute Nachricht: Auch ihr könnt im Kino am 10. Juni 2025 in den Genuss der ersten paar Folgen kommen. Mehr dazu im Video.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Transkript des Videos Leute, ich hab richtig sneaky schon in DanDaDan Staffel 2 reingeschaut, obwohl die Staffel erst im Juli kommt – und zeig euch, wie ihr das auch könnt! Aber vorher muss ich noch loswerden, wie verdammt positiv überrascht ich war. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber obwohl ich super gerne den Manga lese und Season 1 wirklich fantastisch war, ist bei mir der Hype auf die zweite Staffel doch ziemlich schnell abgeflacht. Da hat es mich in letzter Zeit eher nach einer 2. Staffel von Frieren gesehnt. Und mal ganz ehrlich: Warum hat weder Frieren noch DanDaDan eigentlich den Anime of the Year gewonnen? Total unverdient, oder? Zurück zu DanDaDan: Mich freut es auf jeden Fall, dass die zweite Staffel, nach dem Cliffhanger von Season 1, mit einem richtigen Banger startet. Schon im Manga (da geht es nach Staffel 1 mit Kapitel 34 in Band 5 weiter) war der Evil-Eye-Arc richtig stark, aber die Anime-Umsetzung toppt das ganze nochmal. Mega Action, alles ist super stimmig, wir haben wieder krass-emotionale Momente wie in Staffel 1 und die weirde Genre-Kombi aus Action-Horror-Comedy-Romance bleibt auch weiterhin unvergleichbar. Jetzt zur entscheidenden Frage: Wie könnt ihr das auch schon sehen? Am 10. Juni laufen die ersten drei Folgen exklusiv im Kino – einen ganzen Monat vor dem regulären Release (ab 3. Juli auf ADN, Crunchyroll und Netflix im Simulcast)! Mit dabei: ein Recap zur ersten Staffel (sehr praktisch bei der verrückten Story) und ein Interview mit den Regisseuren. Also: Wenn ihr irgendwie die Chance habt – geht ins Kino! Und falls das nicht klappt: Nutzt die nächsten Wochen, um euch nochmal mit Staffel 1 aufzufrischen. Denn was da auf uns zukommt, wird richtig, richtig gut. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, auf welchen Anime ihr euch dieses Jahr noch am meisten freut!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.