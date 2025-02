Der beste Gamer der Welt kommt aus Deutschland

Der Streamer dinossindgeil hat etwas geschafft, das fast unmöglich erschien: Den God Run 3 auf Level 1. Was das bedeutet und wie es ihm danach geht, erfahrt ihr im Video und im Artikel.

Die Spiele von From Software haben schon vor Elden Ring eine treue Fangemeinde aufgebaut. Unter diesen Fans gibt es auch Spieler, die es sich zum Ziel gesetzt haben, keinen einzigen Treffer in einem Spieldurchlauf zu kassieren. Pionier dieser Herausforderung war der Streamer The_Happy_Hob:

Hob ist auch der Erfinder des God Run. Darin geht es darum, nicht nur ein, sondern alle Spiele hintereinander abzuschließen. Ein Treffer und alle Spiele müssen wieder neu geschafft werden. Mit dem Release von Elden Ring existiert nun der God Run 3, bestehend aus Demon's Souls, Dark Souls 1-3, Bloodborne, Sekiro und Elden Ring.

Geschafft haben diesen Run schon mehrere Menschen, unter anderem BushidoYu und GinoMachino. Auch Nico alias Dinossindgeil kann sich seit zwei Jahren dazuzählen. Doch danach hat er sich dem God Run 3 gewidmet, ohne seinen Charakter aufzuleveln. Zwei Jahre hartes Training später kann er seine Freudentränen nicht zurückhalten:

Dinossindgeil hat zwei Jahre lang fast täglich diesen Run geübt. Dabei hat er immer wieder betont, dass es da draußen Spieler gibt, die viel viel besser sind als er. Sein eigener Skill ist vor allem seine Sturheit und sein Durchhaltevermögen, sich jeden Tag neu dieser Herausforderung zu stellen.

Auch wenn es sicher Gamer gibt, die sehr viel Skill und Erfolge aufweisen konnten, zeigt dinossindgeil mit diesem Erfolg, dass man selbst ohne Talent mit genug Ausdauer jede Herausforderung meistern kann. Und das gilt universell für jedes Spiel.

Doch lassen wir ihn das am besten selbst beurteilen:

Ich würde mich jetzt selbst nicht als Legende bezeichnen, aber ich hab halt unfassbar viel Arbeit da reingebuttert. Mir macht das auch sehr viel Spaß. Also, ich mach diese No-Hit-Runs schon seit langer Zeit und mir macht es extrem viel Spaß.



Auch wenn es ab und zu logischerweise ziemlich stressig ist, durch diese Resets halt, wenn du immer wieder von vorne anfangen musst und durch die ganzen Zuschauer und Streamen, ist es nochmal spaßiger, weil du dich immer währenddessen mit den Leuten unterhalten kannst.



Was hat dich zu dieser Challenge inspiriert?

Die Inspiration ist einfach. Also, 2018 kam jemand in meinen Chat: Dark Souls Remastered kommt raus, willst du es nicht mal ausprobieren. Ich hab davor noch nie Dark Souls gespielt, und dann hab ich gesagt: Komm, versuch's halt mal. Nach ein paar Stunden wusste ich sofort: Ich bin süchtig. Ich will unbedingt mehr.



Und dann hab ich auf YouTube auch Content gesucht und bin dann so auf The_Happy_Hob und so gestoßen. Diese No-Hit-Community war damals noch ganz klein. Hat der da einfach Dark Souls durchgespielt, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Ich hab gedacht: Was geht? Das geht gar nicht! Dann hab ich mir das Video angeguckt und hab's dann halt irgendwann selbst versucht, mit No-Death angefangen. Und dann schnell gemerkt: Hey, ich will mehr. Und dann hab ich No-Hit versucht und bin dabei geblieben einfach für mehr als sieben Jahre.



Jetzt, wo du es geschafft hast: Fühlst du dich erfüllt oder eher leer?

Vor Jahren hab ich mehr oder weniger das Gleiche gemacht. Also, es ist nicht exakt das Gleiche, weil du halt keine Restriktionen hast. Du kannst halt den Charakter hochleveln, jede Waffe verwenden und jeden Spell. Und wenn du Level 1 bist, dann hast du halt eine Menge Restriktionen, weil du halt nicht jede Waffe benutzen kannst und fast gar keine Magie und gar nichts. Dann wird das Ganze schon wesentlich härter.



Und das hat mich jetzt fast zwei Jahre gekostet. Und ich war wirklich froh, als es jetzt vorbei war. Also, ich hab zwischendrin auch schon so gestruggelt halt: Kann ich das schaffen? Du hast halt diese Gedanken. Bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich halt diese Wand hab, wo es halt einfach nicht mehr weitergeht. Und deswegen war ich schon sehr erleichtert, dass es jetzt vorbei ist.



Man fühlt sich auch ein bisschen leer. Man hat halt eine Sache für so lange Zeit gemacht. Es gibt ja noch unendlich viele No-Hit-Runs, die ich grinden könnte. Ich würde auch gerne mal andere Spiele ausprobieren wie zum Beispiel Hollow Knight. deswegen bin ich auch froh, dass ich da jetzt mal was anderes machen kann, als immer nur das Gleiche.



Wie hast du dich auf die Challenge vorbereitet?

Geplant war relativ viel. Ich hatte die Spiele leveled relativ gut drauf zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich die Level-1-Runs nach und nach gemacht. Aber es ist ein wesentlicher Unterschied, ein Spiel einmal Hitless zu spielen oder halt so gut zu sein, dass du in ein Spiel reingehst und sagen kannst: Ich habe eine 50-60% Chance, dass ich da jetzt durchkomme, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Und dann halt sieben Spiele aneinander zu reihen, dann brauchst du dieses goldene Ticket einfach, dass alles gut geht, dass du perfekt spielst. Die Spiele sind ja nicht perfekt, manchmal passiert irgendwas, oder du kriegst richtig schlechtes RNG ... Ein Fehler reicht ja und dann musst du wieder ganz von vorne anfangen.



Sekiro hatte ich noch gar nicht drauf und Sekiro ist wirklich ein hartes Spiel auf Level 1. Das hat schon eine Weile gebraucht, bis ich Sekiro auf einem Level gespielt habe, wo ich sagen konnte: „Jetzt kann ich in Sekiro reingehen und es ist so 30- 40%, dass ich da durchkomme, ohne getroffen zu werden.



Wie viele No-Hit-Runs hast du in dem Zeitraum angesammelt?

Hunderte Male auf jeden Fall. Da sind spiele dabei wie Elden Ring, die hab ich hunderte Male hitless gespielt.



Wurdest du mal vom letzten Boss im letzten Spiel getroffen?

Ich hatte schon Hits, die sind schmerzhafter als andere, wenn du weit bist. Ich hatte zwei Mal davor Spiel sieben, beide Male an Spiel sieben gescheitert. Der zweite Spiel-sieben-Hit war in Sekiro. Also es war auch meine Schuld. es war halt eine Kombination aus einem winzigen Fehler, den ich gemacht habe und unfassbar schlechtem RNG.



Und dann tut es schon doppelt weh. Sich dann da durchzuarbeiten und dann wieder von vorne anzufangen, ist schon nicht so einfach manchmal. Ich habe am nächsten Tag direkt weitergemacht. Ich habe am gleichen Tag direkt weitergemacht, ich fange dann einfach wieder von vorne an. Ich war dann so in diesem Mindset „Ich muss das jetzt schaffen!“ Es geht einfach weiter.



Ich muss dazu sagen, dass ich auch so Momente hatte, wo ich dann mal eine Pause gebraucht habe. Also ich habe letztes Jahr auch zwischendrin mal so einen Monat oder so Pause gemacht. Da habe ich eine Weile Elden Ring gezockt. Wie so ein Urlaub vom Run. Und dann lief’s sogar, würde ich sagen ein bisschen besser.



Wer kontrolliert diese Challenge?

Diese Marathons müssen gestreamt werden. Es muss halt klar sein, dass du das alles hintereinander weg gespielt hast. Nach der Session musst du halt anzeigen, dass der Charakter die und die Spielzeit hatte. Und dann gehst du am Tag danach wieder rein, live. Und dann zeigst du Spielzeit und Charakter. Ansonsten kannst du da halt dran rumdoktorn.



Es gibt ein offizielles Team Hitless, und da kannst du deinen Run hinschicken. Und dann gibt's da Verifier und die gucken dann da drüber, komplett. Theoretisch musst du die nicht hinschicken, das kannst du machen, wie du willst. Und ich würde sagen: Wenn jemand mit Hitless anfangen will, kann das jeder machen. Ja, auf jeden Fall. Generell mit hitlsee anfangen kann jeder, ja klar.



Welche Challenge kommt als nächstes?

Also, ich mache jetzt erst mal keinEN Marathon. Ich brauch ne Pause. Ich mach jetzt erst mal Single-Game-Runs, also ein paar verschiedene logischerweise. Ich hab noch kein Sekiro Immortal Severances geschafft. Aktuell mache ich All Bosses Dark Souls 3 Pyromancy Only. Danach vielleicht dann Hollow Knight. Bloodborne All Bosses fehlt mir auch noch.



Ich hatte auch noch New Vegas No-Hit-Run geplant, aber Fallout New Vegas No-Hit ist relativ schnell gemacht, glaube ich. Da kommt ja noch Nightreign zwischendrin jetzt am 30. Mai. Ich bin mir fast sicher, dass man da ’nen No-Hit-Run machen kann, aber ich weiß nicht, wie spannend das wäre weil es ist halt auch so random. Vielleicht ist es spaßig, ich kann es noch nicht einschätzen, ehrlich gesagt.



Welches der 7 Spiele ist dein Favorit und welches das Schwerste?

Normalerweise wechselt das immer so ein bisschen, mit was ich am meisten Spaß habe. Je mehr du was spielst, desto weniger willst du es dann irgendwann spielen, glaube ich. Im Großen und Ganzen ist Dark Souls 3 mit Abstand mein liebstes Spiel. Das habe ich auch am meisten gespielt und das kann ich auch am besten. Deswegen war es auch so gut für mich, dass das das letzte Spiel war, weil ich da halt ziemlich sicher bin. Deswegen würde ich sagen, das ist mein Liebstes.



Und Dark Souls 2 ist mit Sekiro auf jeden fall das schwerste. Aber Dark Souls 2 hat so viele Gründe, warum es so schwer ist. Also erstens ist es sehr lang. Sekiro ist halt ziemlich kurz. Die Level 1-Klasse aus Dark Souls 2 hat kaum Stats. Also in jedem anderen Spiel hast du zehn von allem. Und in Dark Souls 2 hast du nur sechs von allem, also fast halbiert.



Und in Dark Souls 2 gibt es halt noch zusätzlich dieses ADP, Adaptability. Das levelst du normalerweise in Dark Souls 2 und dann werden deine Rollen besser. Dann kannst du richtig dodgen und auf Level 1 kannst du das nicht machen. Und dann sitzt du da und kannst keine Attacken rollen, weil du nicht hochleveln kannst. Und du kannst keinen Bogen benutzen, weil du die Stats nicht hast, um den Bogen zu benutzen. Dark souls 2 ist schon echt bombenschwer. Das hat mich schon ’ne weile ... Das hat mich Nerven gekostet, sag ich dir. Brauche ich eine Pause von jetzt erst mal.



Wann kommt der erste No-Hit mit verbundenen Augen?

Ich werde nicht derjenige sein, der es versucht. Ich denke, einzelne Bosse kann man ganz gut machen auf jeden Fall. Aber wenn es dann irgendwann so zu ganzen Spielen ... weiß ich gar nicht, ob das richtig machbar ist. Aber es gibt Blindfolded Speedruns und alles mögliche. Also da gibt es schon echt ein paar ... Bubzia, glaube ich, im englischsprachigen Raum, mit Super Mario.

Transkript des Videos