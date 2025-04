Die Nintendo Switch 2 bietet mir das, was ich mir beim Steam Deck immer gewünscht habe

Nintendo macht mit der Switch 2 vieles richtig – vor allem beim Display der Handheld-Konsole. Denn das unterstützt ein geniales Feature, das ich mir auf meinem Steam Deck seit Jahren wünsche: VRR.



Ein Kommentar von Robert Kohlick.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Switch 2 unterstützt VRR – das Steam Deck leider nicht

Display-Größe von knapp 8 Zoll, Full-HD-Auflösung, Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und HDR-Support – auch ohne OLED-Panel kann sich das Display der Switch 2 wirklich sehen lassen. Aber das in meinen Augen beste Feature ist ganz klar der VRR-Support.

Anzeige

Dank der Display-Technologie passt sich die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms an die FPS des Spiels an. Das sorgt dafür, dass es kein Bildzerreißen (Tearing) gibt, was vor allem bei eher niedrigen Bildraten dafür sorgen kann, dass sich Spiele deutlich flüssiger anfühlen.

Was es mit dem Unterschied zwischen FPS und Hz auf sich hat, erklären wir euch im Video:

Und ich muss zugeben: Dass die Switch 2 VRR unterstützt, hält mir noch einmal vor Augen, wie schmerzlich ich die Funktion auf meinem Steam Deck vermisse. Zwar lässt sich die Bildwiederholfequenz beim Display des Valve-Handhelds manuell limitieren, automatisch an die FPS im Spiel passt sie sich aber leider nicht an.

Anzeige

Dabei wäre das auch hier bitter nötig. Denn der verbaute AMD-Chip im Steam Deck kommt leistungstechnisch bei vielen modernen Spielen schon jetzt an seine Grenzen – dabei hat das Steam Deck nur ein 800p-Display.

Anzeige

Steam Deck 2 braucht unbedingt VRR

Daher mein Appell an Valve: Nehmt euch beim Steam-Deck-Nachfolger bitte ein Beispiel an Nintendo und setzt bei eurem nächsten Handheld ebenfalls auf VRR-Support. Nicht nur ich, sondern auch Millionen anderer Steam-Deck-Spieler werden es euch danken.

Und wenn wir schon bei „Wünsch dir was“ sind – diese Änderungen würde die Redaktion für ein Steam Deck 2 ebenfalls zu schätzen wissen, Valve:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.