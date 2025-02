EA, was da los? Darum müsst ihr so lange auf Die Sims 5 warten

Die Sims 4 ist schon so alt ... EA, Teil 5 muss her!

EA und Maxis feiern eine dicke Sause: Die Sims wird 25 Jahre alt! Knappe elf Jahre davon verbringen die Fans schon in der letzten Auskopplung der Reihe – Die Sims 4. Zeit, endlich in neue Gefilde vorzudrängen und mit Die Sims 5 durchzustarten, oder? Zum Leidwesen der Fans kümmert sich EA allerdings so um den Nachfolger, wie die Feuerwehr in Die Sims 4 um Brände. Wie wir uns das Ganze ingame vorstellen, seht ihr oben in unserem Video.