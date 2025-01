Fack ju Netflix: Jedes Land bekommt den Kinohit, den es verdient

„Chantal im Märchenland“ ist im Grunde genau das, was die, aus meiner Sicht, belanglosen Trailer schon zeigen. Eine langweilige Schenkelklopferhumor-Komödie, die auf Krampf versucht eine Wannabe-Beauty-Influencering in die Märchenwelt zu katapultieren, um dort den Rollenklischees den Kampf anzusagen. Gespickt mit geupdateter Jugendsprache, versucht sich der Film in der Zielgruppe zu verjüngen, was lächerlich wirkt, wenn die Erzählstruktur extrem verstaubt wirkt und besagte Zielgruppe von den Streamern inzwischen deutlich vielschichtigere Figuren gewohnt ist und selbst in den dämlichsten Komödien dort zumindest etwas Fallhöhe kreiert wird (Quelle: Letterboxd ).