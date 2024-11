Fans warten 12 Jahre: Machen Endzeit-Shooter kurz vorm Release zum Steam-Topseller

In etwas mehr als einer Woche erscheint ein lang erwarteter Shooter in der Postapokalypse. Fans warten schon lange auf Stalker 2 und jetzt ist es fast so weit. Auf Steam ist das Spiel jetzt schon ein Erfolg.

Plötzlich Steam-Bestseller: Stalker 2 stürmt die Charts noch vorm Release

Am 20. November 2024 erscheint eines dieser Spiele, auf die Gamer schon ewig warten. Stalker 2 wurde ursprünglich für 2012 angekündigt. Nach einem kompletten Neustart der Entwicklung und mehreren Verschiebungen steht der Release des Shooters unter dem Namen Heart of Chornobyl jetzt kurz bevor.

Die Vorfreude bei PC-Spielern ist groß. Der Endzeit-Shooter steht auf der Liste der meistgewünschten Steam-Spiele immerhin auf dem vierten Platz (Quelle: Steam). Zusätzlich zieht Stalker 2 jetzt auch in die Steam-Topseller ein. Zum jetzigen Zeitpunkt steht das Spiel auf dem siebten Platz (Quelle: Steam-Topseller).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl GSC Game World

In Stalker streift ihr durch die Postapokalypse. (© GSC Game World)

Worum geht es in Stalker 2: Heart of Chornobyl

In Stalker 2: Heart of Chornobyl erkundet ihr die Sperrzone von Tschernobyl, eine offene Welt rund um das alte Atomkraftwerk, die nach einer Explosion deutlich unfreundlicher für Menschen geworden ist. Im Ego-Shooter mangelt es nicht an Zielen – neben feindseligen Fraktionen haben es auch gefährliche Mutanten auf euch abgesehen.

Laut Steam-Produktseite soll Stalker 2 auch komplexe Survival-Mechaniken bieten. Ihr müsst essen, schlafen, eure Verletzungen versorgen und die Strahlung im Auge behalten. Dazu kommt ein dynamischer Tag-und-Nacht-Wechsel sowie realistisches Wetter. Entwickler GSC Game World verspricht auch 30 verschiedene Waffentypen, die ihr individuell anpassen könnt, damit sie ganz eurem Spielstil entsprechen.

Wie das genau funktioniert, könnt ihr im neuen Trailer für Stalker 2: Heart of Chornobyl sehen:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Waffen-Trailer

