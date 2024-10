Gratis in der ARD-Mediathek: Dieser Horrorfilm ist ein Muss zu Halloween

„The Autopsy of Jane Doe“ – Trailer Deutsch

In der ARD-Mediathek gibt es einen echten Horrorfilm-Geheimtipp: The Autopsy of Jane Doe. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer zum beliebten Gruselfilm ansehen.

Horror-Geheimtipp: The Autopsy of Jane Doe

Wir befinden uns im Halloween-Monat und Horrorfilme haben Hochkonjunktur. Wer aktuell einen richtig guten Gruselfilm sucht und bei Netflix und Co. nicht fündig wird, der sollte die ARD-Mediathek berücksichtigen. Dort läuft nämlich The Autopsy of Jane Doe im Stream – gratis und sofort abrufbar:

Da der Film allerdings ab 16 Jahren freigegeben ist, braucht ihr entweder ein kostenloses Konto oder ihr wartet bis 22 Uhr – dann ist der Film auch ohne Anmeldung abrufbar.

Bei Kritikern und Publikum kommt der Horrorfilm verdammt gut an. Dafür spricht auch der Presse-Score von 86 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes).

Wer neugierig ist, der kann sich ganz oben den offiziellen Trailer zum Film ansehen. Davon würden wir in diesem Fall aber abraten, da The Autopsy of Jane Doe einer dieser Filme ist, die man am besten ohne Vorkenntnisse startet.

The Autopsy of Jane Doe ist ein echter Geheimtipp. (© Leonine)

Der perfekte Horrorfilm für Halloween

In The Autopsy of Jane Doe wird eine mysteriöse Tote eines Nachts ins Leichenschauhaus gebracht. Bei der anschließenden Autopsie wird schnell klar, dass mit der unbekannten Frau irgendetwas nicht stimmt.

Und vielmehr solltet ihr über den Horrorfilm auch gar nicht wissen. The Autopsy of Jane Doe lebt vom unheimlichen Mysterium, welches Schicht für Schicht seine hässliche Fratze offenbart. Filmkritiker Kim Newman schreibt dazu:

The Autopsy of Jane Doe erzeugt ein gelungenes Gefühl des zunehmenden Schreckens, unterbrochen von krachendem Donner und chirurgischen Eingeweiden. (Quelle: Empire Magazine

Falls ihr indessen noch mehr Horrorfilme sucht: Amazon Prime Video schmeißt in den nächsten Wochen über 40 Schocker und Gruselstreifen aus dem Programm. Die besten Filme haben wir euch in dem nachfolgenden Artikel aufgelistet:

