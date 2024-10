GTA-Entwickler lüftet großes Geheimnis nach 20 Jahren: San Andreas sollte ganz anders sein

Nach 20 Jahren enthüllt ein ehemaliger Rockstar-Entwickler nun ein großes Geheimnis zu GTA: San Andreas. Denn die Spieler hätten beinahe auf eine der größten Stärken verzichten müssen.

GTA: San Andreas sollte auf drei Karten spielen

Ende Oktober 2004 erschien GTA: San Andreas auf der PlayStation 2. Das Open-World-Gangster-Spiel von Rockstar Games hat bis heute Kultstatus und ist für viele Spieler eines der besten GTA-Games. Pünktlich zum runden Geburtstag hat sich Obbe Vermeij, seines Zeichens ehemaliger Entwickler bei Rockstar Games, dazu entschlossen, ein altes Geheimnis von San Andreas zu lüften.

Seiner Aussage nach hatte das Studio eigentlich geplant, die Spielwelt von San Andreas auf drei komplett unterschiedliche Karten zu verteilen. Um zwischen Los Santos, San Fierro und Las Venturas zu wechseln, hätten die Spieler Züge oder Flugzeuge nehmen müssen – wahrscheinlich gepaart mit einer kurzen Ladesequenz.

Da Speicher bei der PS2 Mangelware war, hätte diese Entscheidung dabei geholfen, den Speicherhunger des Spiels zu bremsen. Zudem wäre es einfacher für die Entwickler gewesen, den Spieler je nach Story zu den passenden Spielbereichen zu lotsen. Und auch das Reinladen von speziellen Fahrzeugen, Sammelgegenständen und Wetterbedingungen wäre einfacher gewesen.

Im letzten Moment hat sich das Team in einem Meeting jedoch dagegen entschieden und den Entschluss gefasst, die drei unterschiedlichen Gebiete trotzdem auf eine Karte zu packen – ohne dabei Einschränkungen bei der Vielfalt der Fahrzeuge, den Sammelgegenständen oder dem Wetter in Kauf zu nehmen. Die zusammenhängende, große Spielwelt war damals nicht nur eine technische Meisterleistung, sondern faszinierte auch die Spieler. Der Mehraufwand dürfte sich also gelohnt haben.

Wann kommt endlich GTA 6?

Einen konkreten Release-Termin haben weder Rockstar Games noch Take-Two bislang genannt. Laut der letzten Meldung peilt der Publisher aktuell jedoch einen Startschuss im Herbst 2025 an. Fans müssen sich also noch eine Weile gedulden, bis sie endlich GTA 6 zocken können.

PC-Spieler müssen wahrscheinlich sogar noch länger warten. Aktuell ist lediglich von einer Version für Xbox Series und PS5 die Rede. Wahrscheinlich erscheint der PC-Port erst im Frühjahr 2027.

Das ist nicht das erste Geheimnis, das der GTA-Entwickler zu San Andreas lüftet:

