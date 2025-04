Ich spiele leidenschaftlich Mario Kart auf der Switch – aber die größte Neuerung von Mario Kart World lässt mich vollkommen kalt

Seit über fünf Jahren rase ich nun schon in Mario Kart 8 Deluxe auf meiner Switch über die Rennstrecken. Entsprechend groß ist meine Vorfreude auf Mario Kart World. Neue Spielmechaniken, Modi, Strecken, Karts und Fahrer – ich bin mir jetzt schon sicher: Das wird ein Fest! Die wohl größte Neuerung lässt mich jedoch vollkommen kalt: die vermaledeite Open World.



Ein Kommentar von Robert Kohlick

Mario Kart jetzt mit Open World? Das hätte es nicht gebraucht!

Ich liebe Mario Kart vor allem wegen des simplen, aber perfekt ausbalancierten Spielprinzips: verrückte Strecken, witzige Power-ups und kurze, intensive Rennen gegen Freunde oder die KI. Und mit über 60 Millionen verkauften Exemplaren von Mario Kart 8 Deluxe allein auf der Switch scheine ich nicht der einzige zu sein, dem es so geht.

Die Formel funktioniert perfekt. Gerade deswegen frage ich mich seit der Ankündigung von Mario Kart World: Warum will Nintendo sie nun mit einer Open World verwässern?

Der Grund liegt auf der Hand: Große, offene Spielwelten sind seit einer gefühlten Ewigkeit der große Trend in der Gaming-Industrie – das weiß Nintendo selbst am besten. Man schaue sich nur mal die Verkaufszahlen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom an. Der große Unterschied: Diese Spiele wurden mit dieser Grundidee im Kopf entwickelt – entsprechend richtet sich auch das ganze Spiel danach aus. Bei einem schnellen Fun-Racer wie Mario Kart, der von kurzen, intensiven Spiel-Sessions lebt, wirkt eine offene Welt hingegen wie ein aufgesetztes Feature.

Weniger ist manchmal mehr, Nintendo!

Sicher, die Gegenstimmen werden argumentieren, dass mehr Inhalte den Spielern mehr Freiheiten bieten und ich die offene Spielwelt auch einfach ignorieren kann. Doch oft ist eine knallharte Fokussierung der bessere Weg: Street Fighter, Tetris oder auch Rocket League – viele der langlebigsten Spielekonzepte basieren auf einer gezielten Beschränkung aufs Wesentliche.

Nintendo sollte sich bei Mario Kart auf seine Stärken besinnen: spektakuläre Renn-Action, durchdacht designte Strecken und den Multiplayer-Spaß mit Freunden. Eine Open World steht genau dieser Idee jedoch meiner Meinung nach im Weg. Aber ich lasse mich gerne ab dem 5. Juni 2025 eines Besseren belehren.

Im Vergleich zu Mario Kart 8 Deluxe wird Mario Kart World anscheinend noch leichter – sagt zumindest Kollege Josua, der den Arcade-Racer schon ausprobieren durfte:

