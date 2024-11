Jetzt kostenlos: Die Castlevania Anniversary Collection

Acht Spiele kostenlos? Das hört sich doch verlockend an! Wir haben uns die Castlevania Anniversary Collection genauer angesehen und verraten euch, warum sich ein Blick in die Geschichte des Genres lohnt – vor allem, wenn ihr Metroidvanias wie Hollow Knight liebt.

Ein Blick in die Geschichte des Genres

Wenn ihr Metroidvanias wie Hollow Knight liebt, dann erwartet euch jetzt ein besonders spannender Blick in die Geschichte des Genres. Schließlich hat dieses nicht nur durch Metroid, sondern eben auch durch Castlevania seinen Namen bekommen. In der 1986 erschienenen Originalversion von Castlevania schlüpft ihr in die Rolle eines Vampirjägers und begebt euch auf die Suche nach Graf Dracula höchstpersönlich.

Umfangreiche Sammlung klassischer Titel

Die Castlevania Anniversary Collection enthält eine beeindruckende Auswahl an Spielen:

Castlevania (NES)

Castlevania II Simon's Quest (NES)

Castlevania III Dracula's Curse (NES)

Super Castlevania IV (SNES)

Castlevania The Adventure (Game Boy)

Castlevania II Belmont's Revenge (Game Boy)

Castlevania Bloodlines (Sega Mega Drive)

Kid Dracula (Game Boy)

In Europa war Castlevania Bloodlines besser bekannt unter dem Namen Castlevania: The New Generation. Außerdem ist noch das Spin-Off Kid Dracula enthalten, das 1993 für den Game Boy veröffentlicht wurde.

Kostenloses Angebot im Epic Games Store

Sowohl auf Metacritic als auch auf Steam kann die Sammlung gut abschneiden. Wenn ihr auch Lust habt, die Klassiker zu erleben, dann könnt ihr euch die Castlevania Anniversary Collection vom 14. bis 21. November kostenlos im Epic Games Store sichern. Nutzt die Gelegenheit, um in die packende Welt von Castlevania einzutauchen und die Anfänge des Metroidvania-Genres hautnah zu erleben.

Erlebt die Faszination der Castlevania-Reihe und entdeckt, warum diese Spiele bis heute Generationen von Gamern begeistern.

