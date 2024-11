Kracherpreis auf der Switch: Nintendo haut Zauberer-RPG 70 Prozent günstiger raus

Im Nintendo-Switch-Store ist derzeit eines der erfolgreichsten Spiele aus dem Jahr 2023 massiv reduziert – besonders Freunde von Fantasy-RPGs sollten sich dies nicht entgehen lassen. Hogwarts Legacy ist momentan um satte 70 Prozent günstiger zu haben.

9 Monate nach dem Release auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S ist das Harry-Potter-RPG im November 2023 auch auf der Nintendo Switch appariert. Wenn ihr bislang geduldig auf den richtigen Moment gewartet habt, könnt ihr nun endlich zugreifen, denn das erfolgreiche Rollenspiel ist momentan um 70 Prozent im Preis reduziert.

Anzeige

Im eShop der Nintendo Switch ist es noch bis zum 1. Dezember 2024 von 59,99 Euro auf 17,99 Euro reduziert (im Nintendo-Switch-Store ansehen).

Hogwarts Legacy: RPG für die Nintendo Switch im Angebot

In Hogwarts Legacy dürft ihr die berühmte Zaubererschule sowie die umliegenden Ortschaften nach Herzenslust erkunden, neue Zaubersprüche lernen, Geheimnisse aufdecken, euch mit anderen Magiern duellieren und dem aufregenden Leben eines Hogwarts-Schülers frönen. Dabei stoßt ihr auf eine alte Form der Magie, die von düsteren Mächten begehrt wird.

Anzeige

Hogwarts Legacy ist für die Switch jetzt massiv reduziert. (© Warner Bros. Games)

Im Vergleich zu den Versionen für den PC, die PS5 und Xbox Series X muss der Switch-Port von Hogwarts Legacy natürlich vor allem grafisch und im Bereich der Ladezeiten einige Abstriche machen – das Spiel wäre ansonsten schlicht zu anspruchsvoll, um von der veralteten Hardware der Hybridkonsole getragen werden zu können. Wer sich mit der visuell abgespeckten Version aber anfreunden kann, bekommt hier dennoch ein stimmungsvolles Spiel präsentiert.

Anzeige

Switch-Sale zum Black Friday: Rabatte dominieren die Charts

Mit dem satten Rabatt zum Black Friday zaubert sich Hogwarts Legacy aktuell auf den dritten Platz in den Nintendo-Bestseller-Charts. Dabei ist es dort nicht das einzige namhafte, stark heruntergesetzte Spiel. Auch Lego City Undercover, EA Sports FC 25 und It Takes Two gibt es gerade besonders günstig abzustauben. (Quelle: Nintendo)

Nicht alle Harry-Potter-Spiele haben durchschlagenden Erfolg – ein Hogwarts-RPG hat sich 2024 leider verabschiedet:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.