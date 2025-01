Marilyn Manson: Tour 2025 – gibt es noch Tickets?

Seit Ende der 90er-Jahre ist Marilyn Manson eine der kontroversesten Personen der Musikwelt. In den letzten Jahren war es ruhig um den Schock-Rocker, doch bald gibt es ein Comeback. Aus dem Nichts wurde eine Marilyn-Manson-Tour für 2025 angekündigt, nun stehen die Konzerte an.

Marilyn Manson kommt 2025 für 2 Termine nach Deutschland. Die Karten gab es bei Eventim (zum Vorverkauf). Beide Termine sind aber längst ausverkauft. Die Konzerte finden am 13. Februar in München (Zenith) und am 16. Februar 2025 in Berlin (Columbiahalle) statt.

2020 veröffentlichte er mit „We Are Chaos“ sein bislang letztes Album. Nur kurz nach der Veröffentlichung wurden viele Missbrauchsvorwürfe gegen Manson publik. Damit verbunden ist eine vorzeitige Karrierepause. Das Label Loma Vista, das noch das letzte Album veröffentlichte, beendete die Zusammenarbeit. So wurde zum einen die Promotion rund um das neue Album eingestellt und zum anderen wird keine weitere Platte mit dem Label produziert. Nach jahrelanger Pause kehrte Manson aber 2024 zurück in die Öffentlichkeit und auf die Bühnen, 2025 geht es dann zurück nach Europa.

Marilyn Manson auf Tour 2025in Deutschland

Nach 5 Jahren Pause gab Marilyn Manson 2024 sein Comeback. Zunächst headlinte er keine eigene Tour. Stattdessen wurde er für das Vorprogramm der „Five Finger Death Punch“-Konzerte in den USA angekündigt. Im Februar spielt er dann 2 Konzerte in Deutschland. Beide Veranstaltungen sind längst ausverkauft. Bei Eventim bekommt ihr also keine Tickets mehr. Ticketmaster hatte gar keine Tickets im Angebot. Auch an anderen Stellen gibt es derzeit keine Möglichkeit, sicher an Karten zu kommen. Bei Kleinanzeigen tauchen zwar regelmäßig neue Angebote auf, allerdings weiß man hier nicht, ob man tatsächlich Karten bekommt. So gibt es immer wieder Angebote von Verkäufern, die erst seit wenigen Tagen bei dem Portal aktiv sind und keine Bewertungen haben. Zudem werden die Tickets meist wesentlich teurer angeboten. Der Originalpreis lag bei rund 70 Euro, Wiederverkäufer verlangen nicht selten 100 bis 200 Euro pro Karte. Sucht ihr auf diesem Weg nach Marilyn-Manson-Tickets, solltet ihr den Verkäufer gründlich prüfen.

Kurz nach der Ankündigung zum Tour-Support hat Marilyn Manson zudem einige neue Bilder von sich bei Instagram geteilt. Der „Antichrist Superstar“ bereitete sich nach seiner langen Auszeit also langsam, aber sicher auf sein Comeback vor.

Warum war Marilyn Manson so lange weg?

Neben seiner musikalischen Laufbahn hatte Manson auch immer wieder Auftritte in Filmen und Serien. So war er 2021 als „Johan Wengren“ in der Serie „American Gods“ zu sehen und 2020 Teil von „The New Pope“. Im gleichen Jahr hat er zudem in „The New Mutants“ die Stimme von „Smile Man“ übernommen.

Marilyn Manson selbst sagte noch im November 2022, dass seine Karriere aufgrund der Anschuldigungen „in der Gosse“ liegen würde (Quelle: TMZ). Das betraf nicht nur seine Musik-Laufbahn, sondern auch seine Serien-Auftritte.

Anfang 2021 hatte sich die Schauspielerin und ehemalige Manson-Partnerin Evan Rachel Wood an die Öffentlichkeit gewandt und einen Missbrauch durch Manson erwähnt. Danach folgten Vorwürfe einiger weiterer Frauen. Mehrere Vorwürfe werden oder wurden vor Gericht behandelt, mindestens zwei Klagen wurden bereits abgewiesen – im Fall von Ashley Smithline jedoch aus formalen und nicht aus inhaltlichen Gründen, in einem anderen Fall, da die angeführten Taten laut dem zuständigen Richter inzwischen verjährt seien (Quelle: Spiegel.de). Brian Warner, so Marilyn Mansons echter Name, bestreitet alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen. Teilweise wehrt er sich mit Gegenklagen, wie im Fall von Evan Rachel Wood, die jedoch ebenfalls abgewiesen wurde (Quelle: Visions.de).

Auch Anfang 2025 ist der Rechtstreit zwischen Manson und Wood nicht beigelegt. Noch im Januar 2024 wurde Manson aber dazu verurteilt, Anwaltskosten in Höhe von über 300.000 US-Dollar an Evan Rachel Wood zu bezahlen. Manson soll damit einen Teil der Kosten abdecken, die der Klägerin im Laufe des Prozesses angefallen sind (Quelle: Rolling Stone).

Einen Tag vor der Tourankündigung wurde mit „As Sick As The Secrets Within“ auch ein neuer Song von Marilyn Manson veröffentlicht. Das Lied könnt ihr hier anhören:

Einige Monate, nachdem Manson selbst darüber gesprochen hat, dass seine Karriere hinüber sei, machte er einen Rückzieher und äußerte sich zu Zukunftsplänen. So hat er bereits im Mai 2023 bei Instagram in einem Post angekündigt: „Ich habe etwas für euch zum Hören“.

„Marilyn Manson: Unmasked“ – Doku bei Channel 4

Der britische TV-Sender „Channel 4“ kündigte Anfang Oktober 2023 eine dreiteilige Dokumentation mit dem Titel „Marilyn Manson: Behind the Mask“ an, die mittlerweile unter dem Titel „Marilyn Manson: Unmasked“ läuft. Die Doku entstand in Zusammenarbeit mit „Rolling Stone Films“ und zeigt den Lebensweg von Brian Warner bis hin zu den jüngsten Anschuldigungen und Vorwürfen aufzeigen. In Großbritannien wurde sie vom 14. bis 16. Januar bei Channel 4 gezeigt (bei Channel 4 ansehen). Zu einem späteren Zeitpunkt soll sie im Stream bei Amazon Prime, Apple TV und Paramount+ verfügbar sein (Quelle: Metal Hammer). Einen Release-Termin gibt es aber noch nicht, es steht auch nicht fest, ob die drei Folgen auch in Deutschland zu sehen sein werden. Bei Prime-Video ist die Dokumentation bereits gelistet (hier ansehen). Den Trailer gibt es hier:

