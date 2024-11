Mega-Hit: Neue Netflix-Serie erobert 64 Länder in wenigen Tagen

Die Comedy-Serie Undercover im Seniorenheim hat es in 64 Ländern in die Top 10 der beliebtesten Netflix-Serien geschafft. Da müssen selbst große Hits wie Arcane oder Cobra Kai Platz machen. Den offiziellen Trailer zur Serie könnt ihr euch ganz oben ansehen.

Neu auf Netflix: Undercover im Seniorenheim

Ted Danson ermittelt als Undercover-Spion in einem Seniorenheim: Das skurrile Konzept der neuen Netflix-Serie ist ein voller Erfolg. In ganzen 64 Ländern hat es Undercover im Seniorenheim, auch bekannt als Man on the Inside, unter die Top 10 beliebtesten Serien von Netflix geschafft. In den USA, Kanada oder Australien ist die Krimi-Komödie sogar auf Platz 1 der Charts (Quelle: Netflix).

In Deutschland reicht es zwar aktuell nur für den dritten Platz auf Netflix, aber auch hierzulande ist die Serie sehr gefragt. Laut JustWatch gehört Undercover im Seniorenheim sogar zu den derzeit beliebtesten Serien in der deutschen Streaming-Welt. Damit verdrängt der Netflix-Hit sogar die beiden Top-Serien The Day of the Jackal auf WOW und Cross auf Amazon Prime Video.

Und auch bei der Presse kommt Undercover im Seniorenheim fantastisch an: So sind 97 Prozent aller Reviews positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Die Kritikerin Aramide Tinubu lobt die Serie vor allem für ihre Vielschichtigkeit:

Ein charmanter und witziger Krimi, der Trauer, Liebe und die Aufregung des Neubeginns aus der Perspektive von Senioren beleuchtet. (Quelle: Variety

Für Fans von Brooklyn Nine-Nine und The Office

Der immense Erfolg der Netflix-Serie ist übrigens wenig überraschend, wenn man sich den kreativen Kopf dahinter ansieht: Michael Schur. Schur ist einer der Erfinder von Brooklyn Nine-Nine und Parks and Recreation. Außerdem war er auch für das US-Remake von The Office verantwortlich, welches mit Steve Carell in der Hauptrolle Legendenstatus unter Comedy-Fans genießt.

Auch unser Kollege Peter ist schwer angetan von Schurs neuester Serie: