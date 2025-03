Minecraft: Zuckerrohr finden und anbauen

Mit Zuckerrohr werdet ihr in Minecraft euch spätestens dann auseinandersetzen müssen, wenn ihr eine Vielzahl an Büchern für das Verzaubern craften wollt. Hier erfahrt ihr, wo ihr Zuckerrohr in der Welt findet und wie ihr eine erfolgreiche Zuckerrohr-Farm anlegt.

Zuckerrohr finden

Zuckerrohr ist eine Pflanze in Minecraft, die hauptsächlich zur Herstellung von Papier und Zucker genutzt wird. Ihr findet es in der Nähe von Wasser, da es nur auf Gras, Erde, Sand oder Schlamm wachsen kann, wenn sich direkt daneben Wasser befindet.

Zuckerrohr wächst in fast allen Biomen, solange es an einer Wasserquelle steht. Besonders oft findet ihr es an Flussufern, Stränden oder Seen. Habt ihr es gefunden, sammelt es einfach per Hand oder mit Werkzeugen ab.

Zuckerrohr anpflanzen und farmen

Zuckerrohr kann dort angepflanzt werden, wo ihr es auch findet: auf Erd-, Gras- oder Sandblöcken und immer nur direkt neben Wasser. Ihr könnt Zuckerrohr sogar direkt im Wasser anbauen, auch dort wächst es. Eine maximal ausgewachsene Zuckerrohrpflanze ist drei Blöcke hoch.

Um Zuckerrohr zu vermehren, dürft ihr nur die obersten beiden Blöcke entfernen, sonst wächst das Zuckerrohr nicht mehr nach. Lasst den unteren Block aus Zuckerrohr also auf jeden Fall stehen, wenn ihr es weiter anbauen möchtet.

Zuckerrohr wächst nicht: Wenn ihr vor diesem Problem steht, dann stellt sicher, dass das Zuckerrohr wirklich am oder im Wasser liegt, sonst wird es nicht wachsen.

Verwendung von Zuckerrohr

Für einige köstliche Minecraft-Rezepte, die euch das Überleben leichter machen, werdet ihr Zucker brauchen. Das Rezept, um aus Zuckerrohr Zucker herzustellen, könnte nicht einfacher sein: Legt einfach ein Zuckerrohr in die Werkbank, und schon habt ihr eine Prise Zucker hergestellt.

Ein Zuckerrohr ergibt ein Zucker.

Habt ihr Lust auf Verzauberungen wie die Unendlichkeits-Verzauberung für euren Bogen, werdet ihr alleine für das Craften des Zaubertisches und der vielen Zauberbücher eine Menge Papier brauchen. Auch Papier lässt sich relativ leicht herstellen: Aus drei Zuckerrohrpflanzen bekommt ihr drei Papierblätter.

Zuckerrohr wird außerdem von vielen Spielern als Dekoration verwendet oder, da es von Wasser und Lava nicht zerstört wird, zum Umleiten dieser Flüssigkeiten.

