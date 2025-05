Nach Thunderbolts: Neue Marvel-Serie auf Disney+ kassiert 300.000 Dislikes

Legt diese Marvel-Serie auf Disney+ eine krasse Bruchlandung hin?

Ironheart: Neue Marvel-Serie wird gehasst

Während sich Marvels neuester Kino-Blockbuster Thunderbolts kaum vor positiver Resonanz retten kann, kassiert die nächste MCU-Serie um die 300.000 Dislikes auf YouTube. Ganz konkret geht es um den ersten Trailer zu Ironheart, den wir euch auch ganz oben eingebunden haben. Die Serie soll am 25. Juni auf Disney+ starten.

Warum wird die Marvel-Serie so negativ aufgenommen? Die Hauptfigur Riri Williams hat einen schweren Stand bei Fans. Schon bei ihrem ersten Auftritt in Black Panther: Wakanda Forever empfanden sie viele Zuschauer als nervig und unsympathisch. Das spiegelt sich jetzt auch in den Kommentaren auf YouTube wider. Hier ein paar Auszüge:

IronMan für Arme... Was ist nur mit Marvel passiert.

Geil jetzt auch Ironman gegen die Wand fahren. Ich muss kotzen.

Trailer mittendrin abgebrochen, dabei die Bestätigung bekommen, dass sie extremst unsympathisch ist und ich diese Serie dezent ignorieren werde.

Grundsätzlich wird der Trailer aber auch von vielen Usern aus Prinzip schlecht bewertet. Hier vermischt sich dann berechtigte Kritik, Frust und Rassismus. Viele User fragen sich zum Beispiel, warum Ironheart eine eigene Serie bekommt, aber Superheld Moon Knight eine zweite Staffel verwehrt bleibt.

Will Marvel Ironheart schnell hinter sich bringen?

Marvel selbst hat aber offenbar auch kein großes Vertrauen in die Serie. Dafür sprechen gleich zwei Indizien. Zum einen startet die Promo-Kampagne auffallend spät. Es ist unüblich, einen ersten Trailer einen Monat vor Release zu veröffentlichen. Gleichzeitig wurde bereits bestätigt, dass Marvel direkt zum Start drei Folgen veröffentlichen wird und nochmal drei in der darauffolgenden Woche.

Das wirkt ebenfalls so, als würde das Unternehmen die Serie schnell hinter sich bringen wollen – anstatt die sechs Folgen über sechs Wochen auszustrahlen. Dazu passt auch, dass Marvel-Boss Kevin Feige den Content-Output vom MCU massiv reduzieren will. Der Fokus soll in Zukunft wieder mehr auf den Filmen liegen, während die Serien eigenständiger werden sollen.