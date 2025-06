Nächster Mega-Flop für Disney: Nach Schneewittchen droht noch größeres Film-Debakel

Analysten schlagen Alarm: Der neueste Disney-Film ist auf dem besten Weg, ein kolossaler Kino-Flop werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Elio blüht ein Schicksal wie Schneewittchen

Am 19. Juni startet der neue Disney-Film Elio in den deutschen Kinos. Allerdings droht der neue Animationsfilm aus dem Hause Pixar ein katastrophaler Flop zu werden, der selbst das Debakel um Schneewittchen alt aussehen lässt. So gehen Analysten aktuell davon aus, dass der Film übers Startwochenende maximal 45 Millionen US-Dollar einspielen wird. Das wäre das zweitschlechteste Ergebnis eines Pixar-Films jemals.

Anzeige

Hinzukommt, dass Elio mit einem geschätzten Produktionsbudget von 300 Millionen US-Dollar ungewöhnlich viel kostet. Nach gängiger Formel müsste das bunte Abenteuer also mindestens 700 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielen, um in die Gewinnzone zu gelangen. Das ist gemessen an den derzeitigen Prognosen nahezu unmöglich (Quelle: The Hollywood Handle).

In den Reaktionen auf X (ehemals Twitter) beklagen sich viele User und Filmfans vor allem über das fehlende Marketing zum Animationsfilm. Nicht wenige schreiben, dass sie erst im Zuge dieser Meldung von Elio erfahren haben. Gleichzeitig wird vor allem das exorbitant hohe Budget kritisiert. Der erfolgreichste Animationsfilm des Jahres, Ne Zha 2, hat zum Beispiel nur 80 Millionen US-Dollar gekostet. Und selbst das Live-Action-Remake von Lilo & Stitch war mit 100 Millionen US-Dollar verhältnismäßig günstig.

Davon handelt der bunte Animationsfilm Elio

Pixars neuester Film handelt von dem 11-jährigen Elio, der auf Außerirdische trifft, die ihn für den Botschafter der Erde halten. Daraufhin beginnt ein intergalaktisches Abenteuer, das den Jungen vor große Herausforderungen stellt. Für einen Ersteindruck vom Film haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden.

Warum gibt es kaum Werbung? Ich muss mich den vielen Stimmen im Netz leider anschließen: Disney hat es einfach versäumt, den Film richtig zu vermarkten. Ich arbeite in der Filmwelt und hatte trotzdem nicht auf dem Schirm, dass Elio die Tage im Kino startet – das ist schon bitter. Auch der Release-Zeitpunkt ist äußerst ungünstig gewählt, immerhin läuft Lilo & Stitch noch und stiehlt dem Animationsfilm somit alle Aufmerksamkeit. Jetzt können eigentlich nur noch überragende Kritiken und die entsprechende Mundpropaganda den Film retten. Vielleicht beweist Elio aber auch einen besonders langen Atem im Kino und kann zumindest das komplette Desaster verhindern. Daniel Boldt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.