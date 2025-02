Nein danke, Amazon: Dieses Streaming-Angebot ist eine Schnapsidee

Amazon Prime kündigt mit vollem Enthusiasmus ein neues Streaming-Angebot für Abonnenten an. Doch bevor ihr euch zu früh freut: Nach diesem Feature hat absolut niemand gefragt.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Im Streaming-Zeitalter ist jede Idee eine gute Idee – ganz egal, wie schlecht sie ist. Konstante, grundlose Preiserhöhungen? Aber bitte! Werbung und rapide abnehmende Qualität? Unbedingt! Account-Sharing-Verbot und Absetzung beliebter Serien? Immer her damit!

In diesen Ozean von fehlgeleiteten Ideen schüttet neben Netflix und Disney auch Amazon seine „Innovationen“ eimerweise ab. Deswegen bringt das Unternehmen jetzt einen neuen Prime-Channel nach Deutschland, der die nervigsten Eigenschaften von Free-TV und Streaming praktisch miteinander kombiniert.

Der Kanal „Prime“ wird ab dem 17. April lineares Fernsehen via Streaming bieten und dabei zusammengewürfelte Inhalte aus dem regulären Prime-Video-Abo zeigen. Ihr könnt euch also wie beim regulären Fernsehen nicht aussuchen, was gerade läuft, bekommt ordentlich Werbeunterbrechungen aufgetischt und benötigt für das Privileg auch noch einen Amazon-Prime-Account sowie Internetzugang. (Quelle: DWDL)

Für Amazon lohnt sich das, für Zuschauer eher nicht

Wer unter keinen Umständen eine bewusste Entscheidung zum TV-Programm zuhause treffen möchte, allerdings ausschließlich Amazon-Inhalte duldet, der findet mit dem neuen Prime-Kanal eine extrem spezifische und ziemlich merkwürdige Lösung.

Dass es sich für die meisten anderen Zuschauer nicht lohnen wird, ist natürlich eingeplant – schließlich geht es tatsächlich nur um die Schaffung weiterer Werbeblöcke, die Amazon an andere Unternehmen verschachern kann.

Wer jetzt sagt: „Betrifft mich nicht, ich muss mir den Kanal ja nicht ansehen“, hat zwar kurzfristig Recht, vergisst allerdings langfristig die Realität: Auch die größten Quatsch-Ideen kosten in der Umsetzung Geld und Unternehmen wie Amazon, Netflix und Disney legen diese Kosten gerne auf ihre Abonnenten um – das bedeutet weitere Preiserhöhungen und noch mehr Werbung. Und das ist dieser neue Kanal wirklich nicht wert.

