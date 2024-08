Netflix verdrängt Amazon: Blutige Serie dominiert die Streaming-Charts

Halloween-Stimmung im August: Die Horror-Serie Slasher ist die neue Nummer 1 in den deutschen Streaming-Charts – ganz zur Freude von Netflix. Den Trailer zu blutigen Serie könnt ihr euch oben ansehen.

Netflix-Hit: Slasher ist die neue Nummer 1

Netflix hat Amazon die Spitzenposition in den deutschen Streaming-Charts weggeschnappt. Ermöglicht hat das die Horror-Serie Slasher. Laut der Webseite JustWatch ist derzeit keine andere Serie in Deutschland so gefragt wie der kanadische Export. Da muss sich selbst The Bear von Disney+ geschlagen geben (Quelle: JustWatch).

Interessanterweise handelt es sich bei Slasher um gar keine neue Serie – ganz im Gegenteil: Die Horror-Anthologie-Serie existiert bereits seit 2016 und hat es seitdem auf ganze fünf Staffeln gebracht. Die ersten zwei Staffeln könnt ihr über Netflix abrufen. Die restlichen drei Staffeln stehen dagegen nirgendwo legal zur Verfügung. Zumindest derzeit nicht.



An sich ist das aber gar nicht dramatisch, denn wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Slasher um eine Anthologie-Serie: Jede Staffel steht also für sich. Ähnlich wie das zum Beispiel die Serie American Horror Story macht.



So handelt die erste Staffel von Slasher, die den Zusatznamen „Der Vollstrecker“ trägt, von einer jungen Frau, die nach der Rückkehr in ihre Heimatstadt mit Morden konfrontiert wird, die sie an die Tötung ihrer Eltern erinnert. Ist der Killer von damals also wieder da? Oder steckt mehr hinter den Morden?

Maskierte Killer sind in der Serie Slasher an der Tagesordnung. (© Netflix)

So kommt die Horror-Serie bei der Presse an

Bei Kritikern und Publikum kommt die Horror-Serie insgesamt ziemlich gut an. Staffel 1 genießt einen Presse-Score von 80 Prozent Zufriedenheit. Während die User den Auftakt mit soliden 63 Prozent Zustimmung bewerten (Quelle: Rotten Tomatoes).



Auch die späteren Staffeln schneiden ähnlich gut ab. Lediglich die fünfte und neueste Staffel „Aufreißer“ aus dem Jahr 2023 fällt mit 58 Prozent User-Score etwas aus dem stimmigen Gesamtbild.



Grundsätzlich ist Slasher aber eine Serie, die jeder Fan von Halloween, Freitag der 13. oder ähnlichen Horrorfilmen auf jeden Fall mal ausprobieren sollte.

