Netflix zeigt genialen Anime gratis im Abo, dessen Remake 839 Millionen US-Dollar eingespielt hat

Ohne diesen Anime gäbe es Inception vielleicht gar nicht – und jetzt zeigt Netflix den Kultfilm im Abo.

Netflix zeigt Kult-Anime Paprika im Abo

Am 01. Juni nimmt Netflix den legendären Anime Paprika ins Programm auf. Der bunte Film von Regisseur Satoshi Kon vermischt Realität und Traumwelt und gilt als Inspiration für den Hollywood-Blockbuster Inception.

Wobei schon seit Jahren hitzig darüber diskutiert wird, ob die vielen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Filmen purer Zufall sind oder ob es sich sogar um ein reines Abkupfern handelt. Deshalb wird Inception auch spaßeshalber als US-Remake von Paprika bezeichnet – auch wenn offiziell keine Verbindung zwischen den beiden Filmen besteht.

Auf Reddit gibt es auch einen Vergleich zwischen Paprika und Inception:

Ein Muss für jeden Film- und Anime-Fan

Paprika handelt von einer neuen psychotherapeutischen Methode, bei der die Träume eines Patienten aufgezeichnet werden können. Als ein Dieb die dazu fähige Maschine stiehlt, um in die Träume von anderen Menschen einzudringen, versucht die junge Entwicklerin Atsuko Chiba ihn zu stoppen. Daraus ergibt sich ein psychedelisches Abenteuer, bei dem die Grenzen der Realität verwischen. Für einen Ersteindruck haben wir euch ganz oben den Trailer eingebunden.

Unter Filmfans genießt Paprika schon seit fast zwei Jahrzehnten Kultstatus. Besonders die unglaublichen Animationen und der einprägsame Soundtrack machen aus dem Anime ein audiovisuelles Erlebnis der Spitzenklasse.

Das sehen auch die Kritiker so, die Paprika in 87 Prozent der Fälle positiv bewerten. Der User-Score ist mit 88 Prozent Zufriedenheit sogar noch ein Ticken besser (Quelle: Rotten Tomatoes). Wer also Netflix hat und zudem Anime mag, der sollte seine Chance nutzen und den Film direkt auf die Merkliste setzen.