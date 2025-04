Neue Speicherkarten für die Switch 2 – Nein, das ist keine Gier!

Dachtet ihr bei der Ankündigung der Switch 2 auch: Die ist so schon sauteuer! Und dann soll ich mir noch ’ne neue Speicherkarte holen? Vor allem, die sehen doch genauso aus wie die alten! Wollt ihr mich verarschen??

Technische Gründe für neue SD-Karten

Die Antwort lautet nein. Das ist auch keine Schikane von Nintendo, sondern hat technisch nachvollziehbare Gründe.

Größe und Format bleiben gleich: In die Switch 2 kommt wieder eine microSD-Karte rein, wenn man den Speicher erweitern will. Aber: microSD-Karten sind nicht alle gleich. Es gibt da nicht nur unterschiedliche Kapazitäten, sondern auch verschiedene Geschwindigkeits-Klassen, die für unterschiedliche Einsatzzwecke gedacht sind.

Der Switch 1 war es halbwegs egal, was man in sie reingesteckt hat. Also, äh, welche Art von microSD-Karte. Ob es eine steinalte microSDHC oder eine microSDXC war, die Geschwindigkeiten lagen immer bei ungefähr 90 MB/s, weil der in der Switch verbaute Controller nicht mehr verarbeiten konnte.

Nun werden die Spiele auf der Switch 2 komplexer. Größere 3D-Modelle, höher auflösende Texturen und so weiter – vor allem auf technisch anspruchsvolle Games wie Elden Ring und Cyberpunk 2077 trifft das zu. Damit man keine elendig lange Ladezeiten zu Beginn hat und das Spiel zur Slideshow verkommt, braucht man halt schnelleren Speicher, der die Daten in den Arbeitsspeicher schaufelt.

In der Konsole selbst ist jetzt schnellerer UFS-Speicher integriert, statt der eMMC-Module in der Switch 1. Noch gibt es keine genauen Infos zur Geschwindigkeit, aber man kann davon ausgehen, dass die Speicher-Transferraten der Switch 2 gegenüber der Switch 1 um ein VIELFACHES höher liegen.

Für externen Speicher, also Speicherkarten, muss natürlich das Gleiche gelten. Darum braucht man jetzt eben nicht mehr „normale“ microSD-, sondern microSD-Express-Karten. Die sehen im Prinzip genauso aus, können aber 400 bis 800 MB pro Sekunde liefern, teilweise sogar mehr. Wie viel die Switch 2 davon annehmen kann, ist noch nicht bekannt, aber es ist klar, dass wir auch hier mit einem Vielfachen an Speed rechnen dürfen.

Lohnen sich die Speicherkarten für die Switch 2?

Ist das eine Investition, die sich lohnt? Kommt drauf an. Gerade am Anfang braucht ihr wahrscheinlich noch gar keine Speicher-Erweiterung, der interne Speicher der Switch 2 ist ja um ein Vielfaches größer als der in der Switch 1. Ich würde ehrlich gesagt abwarten, denn je länger ihr wartet, desto besser verfügbar und günstiger werden die Karten auch.