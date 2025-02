Spaceballs 2: Fortsetzung kommt – das sagt der Drehbuchautor

Mit Spaceballs ist Mel Brooks ein Klassiker der SciFi-Komödien-Geschichte gelungen. Die Star Wars-Parodie gehört auch heute noch zu den witzigsten Filmen überhaupt. Szenen wie das „Durchkämmen der Wüste“, aber auch Charaktere wie Lone Starr, der Möter und Lord Helmchen sind bis heute unvergessen. Wie sieht es mit einer Fortsetzung aus?

Spaceballs 2 endlich in Sicht

Trotz des Erfolgs des ersten Teils sowie einiger neuer Star-Wars-Filme ist Spaceballs 2 bis heute nicht erschienen – und das, obwohl Yogurth zum Ende doch in Aussicht stellt, dass sich er, der Möter, Prinzessin Vepsa und Co. in einer Fortsetzung in Spaceballs 2 mit etwas Glück wiedersehen könnten. Bald könnte die Wartezeit aber endlich vorbei sein. Spaceballs Teil 2 soll fast 40 Jahre nach dem ersten Film tatsächlich erscheinen.

Kommt ein neuer Spaceballs-Film?

Seit Mitte 2024 gibt es konkrete Informationen über einen neuen Film.2024 hat Drehbuchautor Josh Gad erste Aussagen darüber gemacht (Quelle: Forbes):

Jeder, der das Skript]gelesen hat, war begeistert. Mit und neben Mel Brooks daran zu arbeiten, ist eines der Highlights meiner Karriere. Dass das alles passiert ist, war wie ein Fiebertraum. Mel war bei diesem Projekt so unglaublich unterstützend, involviert und elektrisiert, weil es dasjenige ist, das überraschenderweise durchgekommen ist. Es ist ein Traum, Yogurts Prophezeiung aus dem ersten Teil Realität werden zu lassen.

Der Hollywood-Insider Jeff Sneider bestätigte die Produktion der neuen Science-Fiction-Parodie (Quelle: The Insneider). Den Angaben zufolge soll der Film bei Amazon MGM Studios entstehen und somit für den Release auf dem Streaming-Markt bei Amazon Prime Video geplant sein, Der inzwischen 98-jährige Mel Brooks soll also auch beim neuen Spaceballs-Film mitwirken. Schon 2017 kündigte er an, dass der Film noch erscheinen wird:

Auch wenn ein neuer Teil kommen sollte, wird es die Stammbesetzung des ersten Teils nicht mehr geben. Der „Möter“-Darsteller John Candy ist bereits 1994 verstorben, Dick Van Patten, der König Roland verkörperte, starb 2015. Auch auf „Dotty Matrix“ müsste in einer Fortsetzung verzichtet werden, die Schauspielerin Joan Rivers ist ebenfalls bereits verstorben. Rick Moranis, der Lord Helmchen gespielt hat, hat sich schon lange aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Welche Darsteller für Spaceballs 2 geplant sind, wurde noch nicht bekanntgegeben. Gad zufolge soll es sich um eine direkte Fortsetzung des 1987 erschienenen Comedy-Films handeln.Gleichzeitig soll mit dem Film das Gesamtwerk von Mel Brooks gewürdigt werden (Quelle: People).

Das sagt der Drehbuchautor 2025

Bei The Spotlight hat Gad weitere Aussagen über den nächsten Spaceballs-Film gemacht. Die Dreharbeiten könnten demnach Ende 2025 anfangen:

Das ist das erste Mal, dass ich darüber rede und ich hoffe, dass ich dafür keinen Ärger bekomme. Bitte habt Erbarmen mit mir, Amazon! Wir stecken gerade mittendrin und hoffen, zum Ende des Jahres mit den Dreharbeiten loszulegen.

Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. Ausgehend vom geplanten Start der Dreharbeiten dürfte Spaceballs 2 aber gegen Ende 2026/Anfang 2027 erscheinen.

Spaceballs 2: So äußerte sich Mel Brooks 2015

In einem Podcast mit Adam Corolla von Ende Januar 2015 äußerte sich Mel Brooks zu einer Spaceballs-Fortsetzung. So dachte der Kopf der Star Wars-Parodie schon damals daran, durchaus einen neuen Teil zu produzieren. Dabei griff Brooks auf ein Zitat von Bill Pullmann („Lone Starr“) aus dem ersten Film zurück, in welchem Lone Starr selbst direkt auf einen zweiten Teil verweist. Auch wenn in den Folgejahren mehrere neue Star-Wars-Filme erschienen, tat sich bei einer Spaceballs-Fortsetzung aber nichts.

Eine Umsetzung hinge damals noch vor allem von Teilnahme von Rick Moranis als Lord Helmchen ab. Neben seiner Rolle als lustiger Bösewicht hat sich Moranis auch in Ghostbusters und „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“ einen Namen gemacht. Seit 1997 ist Moranis allerdings in keinem Film mehr zu sehen gewesen.

Seit dem Podcast sind inzwischen 10 Jahre vergangen, mit „Rogue One“, „The Mandalorian“, „Episode VII“ und mehr zudem die viele neue Star-Wars-Filme und Serien gestartet. Neues Material, auf das sich ein neuer Spaceballs-Film stützen könnte, gäbe es also zu genüge.

Spaceballs 2: „Die Suche nach mehr Geld“

Gerüchte und News-Fetzen um eine Fortsetzung von Spaceballs 2 gab es immer wieder. Mit „Spaceballs 2: The Search for more Money“ gibt es sogar schon einen halboffiziellen Titel für eine Fortsetzung des Space-Abenteuers. Handfeste Ankündigungen bezüglich neuer Abenteuer um Lord Helmchen und Co. sind allerdings Mangelware.

Auch „Helmchen“-Darsteller und Comedy-Star der frühen Neunziger, Rick Moranis, hat sich bereits 2013 zu einem möglichen Film geäußert. In einem Interview mit dem Heebmagazine erklärte Moranis, dass Mel Brooks, Produzent des ersten Teils, kurz nach dem Erfolg von Spaceballs auf den Schauspieler zugekommen ist, um Pläne für einen zweiten Teil auszuhandeln. Die Produktionsfirma MGM selbst war es, die Spaceballs 2 produzieren hätte wollen. Mehr als Gespräche kamen allerdings nicht zustande. So verlangte Brooks laut Moranis „unmögliche Dinge“, auf die Moranis allerdings nicht näher eingehen wollte. Am Geld soll es jedoch nicht gescheitert sein.

Spaceballs 2: Diese Fortsetzung gib es schon

Auch 2004 gab es Gerüchte, laut denen Mel Brooks mit dem Schreiben des Drehbuchs für Spaceballs 2 beschäftigt war. Der Film sollte in eine Woche vor „Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith“ in die Kinos kommen. Mehr, als eine Ankündigung, das Drehbuch anzufertigen, gab es allerdings nicht.

Immerhin gab es 2008 mit „Spaceballs: The Animated Series“ eine animierte Umsetzung der Science-Fiction-Komödie (mehr zur animierten Serie bei Wikipedia). Der Inhalt der Serie ist nur leicht angelehnt an die Story des Hauptfilms, während jede Episode verschiedene Aspekte nicht nur aus Star Wars, sondern auch aus Herr Der Ringe, GTA und anderen Elementen der Popkultur auf die Schippe nimmt. In Deutschland ist die Serie jedoch bei keinem Streaming-Anbieter verfügbar. Die DVD gibt es lediglich als teure Gebrauchtversion. Bei YouTube könnt ihr euch einige Episoden anschauen:

