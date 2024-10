The Last of Us: Geniale Serie – aber wir müssen über die Darsteller reden

The Last of Us (Serie): Guter Cast, falsche Rollen

Die HBO-Serie „The Last of Us“ begeistert sowohl Gamer als auch Leute, die die Spielvorlage nicht kennen. Trotz brillanter Schauspieler stellt sich mir die Frage: Hätte eine andere Besetzung die Charaktere noch besser zum Leben erweckt?

„The Last of Us“ zählt zweifellos zu den besten Serien der letzten Jahre. Als Fan sowohl der Spiele als auch der der Serie stößt mir jedoch eines auf: HBO hat großartige Darsteller verpflichtet, sie aber in unpassende Rollen gesteckt.

Anzeige

Neue Gesichter, bekannte Namen

2025 startet endlich die zweite Staffel von „The Last of Us“. Ohne zu spoilern: In dieser muss man sich auf einiges gefasst machen. Wer The Last of Us Part 2 gespielt hat, weiß das. Eine wichtige neue Figur wird Abby sein – im Spiel ist sie eine muskelbepackte, durchsetzungsstarke Kämpferin.

Sind Pedro Pascal und Bella Ramsay wirklich die idealen Besetzungen für Joel und Ellie? (© HBO / Picturelux / IMAGO)

Anzeige

In der Serie soll Abby nun jedoch von Kaitlin Dever verkörpert werden. Dever sieht Abby keineswegs ähnlich, ihre Ähnlichkeit zur Spiele-Version von Ellie ist hingegen fast schon „uncanny“. Aus meiner Sicht wäre sie für die Ellie-Rolle perfekt gewesen. Devers Performance in der Drama-Serie „Dopesick“ zeigt: Ellies Kraft, aber auch ihre Sturheit, Verletzlichkeit und die Enttäuschung von der Welt hätte sie grandios rüberbringen können.

Rollentausch als Gedankenspiel

Nun gut, die Besetzung ändern oder gar tauschen kann HBO jetzt nicht mehr, aber das Gedankenspiel fortführen – warum eigentlich nicht?

Anzeige

Die aktuelle Serien-Ellie, Bella Ramsay, ist zweifellos eine fantastische Schauspielerin. Doch wäre sie nicht vielleicht sogar eine bessere Abby gewesen? Okay, Ramsay sieht zwar keineswegs aus wie die Spiele-Abby, sie hat aber diese Abgebrühtheit und ein Aussehen, das zumindest nicht der Hollywood-Norm entspricht.

Und was ist mit Joel? Pedro Pascal ist großartig, keine Frage. Aber für Ellies verbrämten Ziehvater mit dem guten Herz hätte ich mir auch Nick Offerman vorstellen können, der in Folge 3 von The Last of Us den Bill gespielt hat. Dafür spricht seine Rolle eines ähnlich traumatisierten Vaters in „Devs“ und die einsilbige Knorrigkeit des von Offerman gespielten Ron aus „Parks & Recreation“, auch wenn das eine Comedyserie ist.

Natürlich ist HBOs Entscheidung, sich bei der Besetzung von den Spielen zu entfernen, künstlerische Freiheit. Aber ein bisschen „Was wäre wenn“-Spinnerei muss erlaubt sein, oder nicht?

Anzeige

The Last of Us könnt ihr unter anderem bei Amazon Prime, Wow und Apple TV streamen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.