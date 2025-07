„The Last of Us“ Staffel 3 offiziell bestätigt: Wie geht es weiter?

HBO hat die dritte Staffel der Serienadaption von „The Last of Us“ offiziell bestätigt. Was Fans nun erwartet, wann es losgeht und warum das nicht das Ende der Geschichte sein muss, fassen wir hier für euch zusammen.

HBO gibt grünes Licht: Staffel 3 ist beschlossene Sache

Auch wenn viele Fans es bereits erahnt haben und die Showrunner schon vor Monaten von einer dritten Staffel gesprochen haben, hat HBO kurz vor dem Start der zweiten Staffel die dritte angekündigt.

Wann startet Staffel 3?

Ein genaues Startdatum gibt es zwar noch nicht, aber ein Blick auf den bisherigen Veröffentlichungsrhythmus liefert Hinweise: Staffel 1 erschien im März 2023, Staffel 2 startet im April 2025. Demnach ist ein Release der dritten Staffel im Frühjahr oder Sommer 2027 nicht ausgeschlossen.

Die Geschichte von „TLoU 2“ wird weitergeführt

Mit dem Start der zweiten Staffel von „The Last of Us“ wird die Handlung von „The Last of Us 2“ aufgegriffen – allerdings nicht vollständig. Bereits einige Monate vor dem Start der zweiten Season stand bereits fest, dass die Adaption der Fortsetzung auf mindestens zwei Staffeln aufgeteilt wird. Sieben Episoden reichen nicht aus, um alle Handlungsstränge vollständig zu beleuchten.



Die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann erwägen jetzt auch eine vierte Staffel, wie Deadline berichtet.

We feel like it’s almost assuredly going to be the case that — as long as people keep watching and we can keep making more television — Season 3 will be significantly larger. And indeed, the story may require Season 4. Craig Mazin gegenüber Deadline

Mazin erläutert, dass die dritte Staffel größer aufgefahren wird als die zweite – ob dies mehr Episoden bedeutet, wird nicht direkt gesagt. Zusätzlich spricht Mazin davon, dass sie eventuell eine vierte Staffel benötigen werden, um die gesamte Geschichte erzählen zu können.

Auch wurde bekanntgegeben, dass sich die dritte Staffel um Abby dreht. Wie auch schon in dem Spiel werden die drei Tage in Seattle aus Abbys Perspektive gezeigt.

Diesmal ohne Druckmann und Gross

Wie Naughty Dog am 2. Juli 2025 bekanntgegeben hat, werden weder Neil Druckmann noch Halley Gross als kreativer Input bei der dritten Staffel einwirken. Craig Mazin scheint somit die kreative Kontrolle der neuen Season zu halten.

Druckmann begründete seine Entscheidung damit, dass er sich mehr auf das Geschäft von Naughty Dog konzentrieren und an Projekten wie Intergalactic: The Heretic Prophet weiterarbeiten will.

Auch Gross begründet ihre Entscheidung ähnlich:

