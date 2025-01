The Witcher 4: Geralt spricht aus, was viele Fans nicht hören wollen

Im ersten Trailer für The Witcher 4 tritt Ciri offiziell in die Fußstapfen ihres Ziehvaters. Für einige Fans ist das eine Überraschung – nicht aber für den Sprecher von Geralt von Riva.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

The Witcher: Das sagt Geralt zu Ciri als Heldin

Fans müssen sich in The Witcher 4 auf eine große Änderung einstellen. Anders als in der vorhergegangen Trilogie schwingt jetzt Ciri das Silberschwert. Für Doug Cockle, die englische Stimme von Geralt von Riva ist das aber nur logisch. Im Interview mit IGN zeigt er sich begeistert von der Entscheidung, obwohl der weiße Wolf dadurch arbeitslos wird:

Ich freue mich richtig. Ich denke, es ist eine wirklich gute Entscheidung. Ich dachte immer, dass eine Fortsetzung der Saga mit einem Wechsel zu Ciri ein interessanter Schritt wäre, aus allen möglichen Gründen. Aber hauptsächlich wegen der Dinge, die in den Büchern passieren, die ich nicht verraten will, weil ich möchte, dass Leute sie lesen. Doug Cockle

Anzeige

Cockle ist mit seiner Einschätzung nicht allein. Auch Game Director Sebastian Kalemba ist der Meinung, dass der Wechsel zu Ciri die richtige Entscheidung ist. Bereits vor 9 Jahren sei man sich darüber einig gewesen (Quelle: IGN).

Anzeige

Inzwischen ist bekannt, dass Doug Cockle auch in The Witcher 4 wieder als Geralt zu hören sein wird. In welchem Umfang er im Spiel ist, bleibt aber unbekannt. Am Ende von The Witcher 3 ist Geralt ja eigentlich im wohlverdienten Ruhestand. Für Cockle trifft das aber nicht zu, denn der ist bald auch Teil des The-Witcher-Universums bei Netflix: