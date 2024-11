Trotz Warnung: Zahlreiche Steam-Spiele sind in Deutschland gesperrt

Wie angekündigt setzt Valve neue Vorgaben zum Jugendschutz um, doch viele Entwickler haben die Frist verpasst.

Steam-Sperre für zahlreiche Spiele

Am 15. November 2024 trat hierzulande eine neue Regelung beim Jugendschutz in Kraft. Laut den neuen Vorgaben müssen Spiele auf Steam in Deutschland eine Alterskennzeichnung haben. Sollte diese fehlen, kann das Spiel nicht mehr in Valves Store zum Verkauf angeboten werden. (Quelle: Steam).

Anzeige

Diese Frist haben scheinbar einige Entwickler und Publisher verpasst, sodass, wenn ihr aktuell durch den Store oder eure Wunschlisten scrollt, einige Spiele nicht mehr angezeigt werden. Valve hatte bereits vor gut einem Monat gewarnt, dass noch gut 23.000 Spielen die Angaben zur Altersfreigabe fehlen.

Auch in der Liste der meistgewünschten Spiele gibt es noch einige Titel, die aktuell nicht in Deutschland erscheinen könnten. Dazu zählen Ark 2, der Nachfolger des beliebten Dino-Survival-Spiels, oder der Extraction-Shooter Arc Raiders.

Anzeige

Gleiches gilt für das kommende Survival-Spiel Rooted oder das Indie-Spiel Deltarune vom Studio Tobyfox, dessen Hit Undertale übrigens auch aktuell bei uns gesperrt ist. (Quelle: Steam).

Kein Grund zur Panik

Wer nun Angst hat, einige Spiele nie wieder zocken zu dürfen oder sogar von Zensur seitens der Regierung spricht: Wartet kurz!

Anzeige

Die Einstufung der Altersfreigabe muss nicht unbedingt über die USK erfolgen. Bei der großen Anzahl an bereits existierenden oder noch erscheinenden Spielen auf Steam würde das Unternehmen auch gar nicht hinterherkommen.

Die Angaben sind zwar verpflichtend, können aber einfach durch den Entwickler über eine Inhaltsbefragung selbst gemacht werden. Das Ausfüllen dieses Formulars dauert wenige Minuten und kann auch für bereits erschienene Spiele nachgeholt werden.

Sollte ein Spiel also aktuell noch gesperrt sein, hat der Entwickler das Formular noch nicht ausgefüllt. Ausnahmen sind natürlich in Deutschland indizierte Spiele. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Sperrungen größtenteils wieder aufgehoben werden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.