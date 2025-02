Vom Kino direkt zu Amazon Prime: Drama mit Tom Hanks demnächst gratis im Abo

Here - Trailer Deutsch

Here - Trailer Deutsch

Das ungewöhnliche Drama Here erscheint demnächst bei Amazon Prime Video. Damit zeigt Amazon den Film bereits kurze Zeit nach Kinostart. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon Prime nimmt Here ins Programm auf

Vor Kurzem noch im Kino und demnächst schon bei Amazon Prime Video: Das Filmdrama Here mit Tom Hanks und Robin Wright wird in naher Zukunft für Prime-Kunden kostenlos zur Verfügung stehen. Amazon gibt zwar noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum an, aber der Film wird bereits unter der Kategorie „Demnächst bei Prime“ aufgeführt.

Anzeige

Bei Here handelt es sich um eine Art Kammerspiel, da ein Großteil der Handlung ausschließlich in einem Wohnzimmer stattfindet. Dabei beobachten die Zuschauer aus der Sicht einer starren Kamera, wie die Jahrtausende vergehen und welche Geschichten sich an diesem Ort zugetragen haben.

Anzeige

Für die Regie war Kult-Regisseur Robert Zemeckies verantwortlich, der unter anderem mit Forrest Gump und der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie Filmgeschichte geschrieben hat.

Wer also Prime nutzt und mit dem Gedanken gespielt hat, sich den Film digital auszuleihen (auf Amazon ansehen), der sollte noch etwas abwarten – allzu lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis Amazon das Drama Here ins hauseigene Streaming-Programm aufnimmt.

So bewerten Presse und Publikum das Drama

Abwarten ist auch insofern schlau, als die Kritiken zu Here ziemlich durchwachsen ausfallen. Von der Presse waren nur 37 Prozent von dem Drama überzeugt. Das Publikum war zwar gnädiger, aber auch hier liegt der Score nur bei 59 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes).

Anzeige

Die Filmkritikerin Meredith G. White resümiert:

Obwohl Hanks und Wright das Unmögliche schaffen und trotz des übermäßigen Einsatzes von De-Aging-Technologie einigermaßen effektiv agieren, reicht das nicht aus, um den Film vor dem Gefühl zu bewahren, dass er nicht echt, sondern nur ein Gimmick ist. (Quelle: Arizona Republic

Auch andere Kritiker beklagen den Eindruck, dass der Film sich zu sehr auf seine technischen Spielereien verlässt und dabei die Geschichte aus den Augen verliert. Ironischerweise wurde auch ein anderer Film von Zemeckies mit Tom Hanks in der Hauptrolle für diesen Umstand kritisiert: Der Polarexpress von 2004.

Für Actionfilm-Fans hat Amazon Prime einen neuen Film im Programm:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.