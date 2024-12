Wann startet „House of the Dragon“ Staffel 3 im Stream?

Eine große Schlacht steht euch in dem nächsten Akt des Drachentanzes bevor. „House of the Dragon“ Staffel 3 lässt bis dahin jedoch noch etwas auf sich warten. In der Zwischenzeit hält das „GoT“-Universum noch andere Highlights für euch bereit.

Die zweite Staffel ist vorüber und in Westeros herrscht noch immer kein Frieden. Mit den Hightowers im Anmarsch und einem Wiedersehen zwischen zwei Kindheitsfreunden, lässt das Finale der zweiten Staffel von „House of the Dragon“ seine Fans mit einem Cliffhanger zurück.

„House of the Dragon“ Staffel 3 startet nicht mehr 2025

Die fulminante Serie rund um den Kampf des eisernen Throns wurde für eine dritte Staffel bestätigt – kein Wunder bei dem Phänomen, zu welchem sie geworden ist. Die Produktion soll der dritten Staffel soll Anfang 2025 beginnen. Allerdings solltet ihr nicht mit einem Start vor 2026 rechnen. Dass „House of the Dragon“ Season 3 erst in rund zwei Jahren wieder zurückkehrt, wird durch einige Punkte unterstützt.

Zum einen hat die Serie einen riesigen Produktionsaufwand. Innerhalb eines Jahres, ist es kaum möglich diesem gerecht zu werden. Wie auch schon zwischen Staffel eins und zwei kann es also zu zwei Jahren Pause kommen.

Zusätzlich möchte HBO an einem neu gesteckten Plan festhalten, in welchem es jedes Jahr eine neue „Game of Thrones“-Produktion auf den Bildschirm schafft. Wie bereits angekündigt, wird „A Knight of the Seven Kingdoms“ diesen Platz im Jahr 2025 einnehmen. Da zwei Produktionen aus dem gleichen Universum in einem Jahr vielleicht etwas viel für HBO wären, ist anzunehmen, dass erst 2026 die dritte Staffel erscheint.

Demnach wird auch die Wartezeit zwischen „House of the Dragon“ Staffel 3 und 4 zwei Jahre dauern – vorausgesetzt es wird für 2027 eine neue „GoT“-Produktion angesetzt.

Die Schlacht der Gurgel kommt in „HotD“ Staffel 3

Eine Schlacht, die sich viele Fans schon in der zweiten Staffel von „HotD“ gewünscht haben, ist die Schlacht in der Gurgel. Die Gurgel ist eine Meerenge, die zwischen Drachenstein, Rhaenyras Hauptsitz und der Landzunge Massies Haken. Weiter südlich folgt die Schwarzwasserbucht, an deren Ende die Hauptstadt Königsmund liegt – der Sitz von Aegon II..



Besonders wichtig ist diese Enge für Handelsschiffe und die Versorgung des Kapitols von Westeros. Diese wird jedoch von den Velaryons blockiert, um so die Hauptstadt zu in Rhaenyras Namen zu schwächen. Mit der Flotte von Corlys Velaryon zieht Prinz Jacaerys Velaryon in die Schlacht gegen die Triarchie, die verfeindet mit Daemon und Rhaenyra sind und die Blockade aufbrechen wollen.



Die massive und epische Schlacht braucht nach Angaben von Showrunner Ryan Condal einige Zeit an Vorbereitung, um ihr gerecht zu werden:

Nach dem, was wir jetzt wissen, dürfte es das bisher größte Projekt sein, das wir auf die Beine gestellt haben. Und wir wollten einfach die Zeit und den Raum haben, um das auf einem Niveau zu tun, das die Fans begeistern und zufriedenstellen wird, und zwar auf die Art und Weise, die sie verdient haben. (Quelle: Sky

Die blutige Schlacht und dramatischen Folgen dessen werden also in der kommenden Staffel von „House of the Dragon“ zu sehen sein.

„HotD“ Staffel 4 ist bereits in Planung

Nicht nur die dritte, sondern auch die vierte Season hat grünes Licht bekommen, sodass sich Anhänger der Geschichten von George R.R. Martin noch auf viele Stunden Serien-Material freuen dürfen.

Laut dem Serienschöpfer Martin sollen sowohl die dritte als auch die vierte Staffel bereits in Arbeit sein (Quelle: Collider). Für den produzierenden Sender HBO ist „House of the Dragon“ nach dem Ende von „Game of Thrones“ das Aushängeschild und die Buchvorlage „Feuer & Blut“ bietet noch viele Geschichten, die es rund um das Haus Targaryen zu erzählen gibt.

Wie viele Staffeln von „HotD“ wird es geben?

Achtung, es folgen mögliche Spoiler: Für die dritte Staffel wird mit einer riesigen Schlacht gerechnet. Das Gefecht sollte bereits in der zweiten Season ausgetragen werden, wurde aber aus nicht näher genannten Gründen verschoben.

Wie viele Staffeln von „House of the Dragon“ geplant sind, wurde von HBO nicht offiziell bekannt gegeben. Es gibt aber Berichte, dass ein Team für die Planung von einer dritten und einer vierten Staffel gebildet wurde. Der Showrunner Ryan Condal und George R.R. Martin sollen sich aber noch nicht einig darüber sein, wie viele Staffeln es insgesamt geben wird, wobei man nach früheren Aussagen Martins auf 4 Staffeln „HotD“ schließen könnte.

