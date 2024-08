Was soll das, Disney? Neuer Marvel-Film wird jetzt schon zerrissen

Es hagelt Kritik: Der erste Trailer zum kommenden Marvel-Film Thunderbolts ist im Netz aufgetaucht und präsentiert zwei alte Bekannte – der neue Look gefällt den Fans aber gar nicht.

Großer Marvel-Leak: Trailer zu Thunderbolts vorab im Netz gelandet

Im kommenden Jahr startet mit Thunderbolts der nächste große Marvel-Film in den Kinos. Schon jetzt ist aber der erste Trailer im Netz gelandet – von einer Leinwand abgefilmt und in bescheidener Qualität:

Der Trailer ist ein Schaulauf alter Bekannter: Wir sehen unter anderem Florence Pugh als Yelena Belova (Black Widow), Sebastian Stan als Bucky Barnes (Captain America: The Winter Soldier) oder auch Wyatt Russel als U.S. Agent (The Flacon and the Winter Soldier).



Besonders interessant ist aber der kurze Blick auf die beiden Gegenspielerinnen: Ghost und Taskmaster. Ghost kennen Filmfans bereits aus dem zweiten Ant-Man-Film und Taskmaster war die Antagonistin von Scarlett Johansson in Black Widow.



Beide Figuren haben ein neues Design verpasst bekommen, das bei vielen Marvel-Fans für reichlich Unmut sorgt. Hier ein Post, der die alten und die neuen Designs gegenüberstellt:

Für viele Fans sind die optischen Neuinterpretationen von Ghost und Taskmaster ein klares Downgrade. Zumal die alten Designs viel mehr der Comic-Vorlage entsprachen. Die neuen Looks sehen dagegen reichlich generisch aus.

Anzeige

Thunderbolts: Die Marvel-Produktion hat mit vielen Problemen zu kämpfen

Für Außenstehende mag so ein abgeändertes Design keine große Sache sein, allerdings steht die gesamte Produktion des Films unter keinem guten Stern.



Der geplante Release von Thunderbolts wurde viermal verschoben und es bleibt fraglich, ob die Figuren genug Zugkraft haben, um die Massen in die Kinos zu locken. Die Thunderbolts sind im Vergleich zu den Avengers ziemlich unbekannt.



Droht hier also ein ähnlicher Flop wie bei The Marvels im vergangenen Jahr? Die Reaktionen und Kommentare auf den geleakten Trailer lassen jedenfalls kaum Vorfreude erkennen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.