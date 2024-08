Wenn Sekiro und Hollow Knight ein Kind hätten, sähe es (fast) wie dieser Steam-Hit aus

Ein neues Metroidvania mischt seit Kurzem Steam auf: Nine Sols wird von vielen als Hybrid aus Sekiro und Hollow Knight gehandelt. Ich habe mir das Spiel angeschaut und verrate euch, warum dieser Vergleich schwierig ist – sich das Spiel aber trotzdem lohnt.

Nine Sols: Zwischen Parieren und Erkunden

Nine Sols vereint geschickt Elemente beliebter Spiele-Hits. Das Kampfsystem erinnert stark an Sekiro, vor allem mit dem Fokus auf präzises Parieren. Wenn ihr im richtigen Moment blockt, kommt ihr nicht nur ungeschoren davon und verteilt internen Schaden, sondern ladet auch noch euren Talisman-Dash auf, der verheerenden Schaden anrichten kann. Diese Mechanik erzeugt einen fesselnden Spielfluss, der an die Intensität von Sekiro heranreicht. Dieser Teil des Vergleichs passt also.

Der Vergleich mit Hollow Knight wiederum passt nur so halb. Klar, Nine Sols ist ein Metroidvania, in dem ihr neue Fähigkeiten lernt, um weitere Bereiche zu erkunden. Aber das ist Genre-Standard. Für einen Vergleich mit dem Veteranen ist es aber zu linear. Auch die Bewegungen sind etwas zu langweilig. Wandsprung, Air-Dash und Doppelsprung haben wir schon zu oft gesehen, und teilweise sind sie auch etwas unpräzise. Das macht das Backtracking nicht ganz so spaßig, selbst wenn man die umständliche Schnellreise freigeschaltet hat. Der Vergleich mit Hollow Knight kommt wohl eher daher, dass alle gespannt auf "Hollow Knight: Silksong" warten.

Charmante Dialoge und befriedigende Kämpfe

Trotz einiger Schwächen überzeugt Nine Sols mit einer faszinierenden Spielwelt. Die Mischung aus Wissenschaft und Spiritualität schafft eine einzigartige Atmosphäre. Besonders hervorzuheben sind die Dialoge, die durchweg Charme und Witz versprühen und dem Spiel eine besondere Note verleihen.



Obwohl Nine Sols nicht in allen Aspekten an seine Vorbilder heranreicht, kann ich es empfehlen. Das befriedigende Kampfsystem und die interessante Welt machen kleinere Schwächen mehr als wett. Für Fans von Sekiro und alle, die sehnsüchtig auf Silksong warten, könnte Nine Sols eine willkommene Überbrückung sein (auf Steam ansehen).