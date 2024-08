Wird von allen auf Steam gekauft: Neuer Koop-Shooter heizt Fans kurz vor Release ein

Noch nicht einmal erschienen, aber schon in den Steam-Charts: Wir verraten auch, worum es in dem heiß erwarteten Koop-Shooter geht!

Warhammer 40,000: Space Marine 2 wird schon fleißig vorbestellt

Am 9. September kommt einer der sehnlichst erwarteten Action-Koop-Shooter auf den Markt: Warhammer 40,000: Space Marine 2. In Einzel- und Mehrspieler-Modi könnt ihr als Space Marine gegen Scharen von Tyraniden antreten. Diese brutale Xenoplage im Warhammer-Universum breitet sich wie ein Schwarm aus und besitzt ein kollektives Bewusstsein.



Euer Ziel in Warhammer 40,000: Space Marine 2 wird es sein, das Imperium vor den Insekten-ähnlichen Aliens zu retten – und dafür werdet ihr immer brachialere Waffen einsetzen müssen.



Falls ihr Helldivers 2 mochtet, könnte Warhammer 40,000: Space Marine 2 genau das Richtige für euch sein.

Seht in den brachialen Trailer von Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Darum geht es in Warhammer 40,000: Space Marine 2

Die Menschheit steht vor dem Abgrund: Tyranidenschwärme ziehen wie eine Heuschreckenplage über die Galaxis und ihr müsst mächtige Fähigkeiten sowie die stärksten Waffen einsetzen, um den Xenos den Garaus zu machen.



Ihr werdet epischen Schlachten beiwohnen, müsst aber auch das Geheimnis hinter der Tyranidenplage aufdecken. Das Imperium kann nur überleben, wenn ihr alles gebt.



Warhammer 40,000: Space Marine 2 (auf Steam ansehen) ist ein Third-Person-Action-Shooter, dessen Kampagne ihr entweder allein oder mit bis zu zwei Freunden komplett durchspielen könnt. Dazu gibt es noch einen Multiplayer mit weiteren Modi, in denen ihr kosmetische Items und neue Fähigkeiten freischaltet.



Warhammer 40,000: Space Marine 2 ist jetzt auch gar nicht mehr so weit entfernt: Wie oben erwähnt, soll der Shooter am 9. September für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen. In den deutschen Steam-Charts hat das Spiel schon vor Release den 9. Platz ergattert (Quelle: Bestseller-Charts).

