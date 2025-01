Wo gibt es 28 Days & 28 Weeks Later im Stream, auf DVD oder Blu-ray?

2025 erscheint mit „28 Years Later“ endlich der dritte Teil in der post-apokalyptischen Horror-Reihe. Wer die bisherige Story vor dem Kinogang auffrischen will, stellt sich die Frage, wo man die Vorgänger „28 Days Later“ und „28 Week Later“ im Stream sehen oder auf DVD/Blu-ray kaufen kann.

28 Days Later (manchmal auch „28 Tage später“ genannt) erschien im Jahr 2002. Der Nachfolger „28 Weeks Later“ lief 2007 in den Kinos an. 17 Jahre später erscheint 2025 endlich die Fortsetzung. Wer jedoch den ersten Teil in Deutschland sehen will, muss lange suchen.

Wo gibt es 28 Days Later und 28 Weeks Later im Stream?

Derzeit gibt es keinen Anbieter, bei dem man 28 Days Later im Stream sehen kann. Trotz der vielen Dienste wie „Amazon Prime Video“, Netflix, Disney+, WOW gibt es also keine Möglichkeit, den Film in digitaler Fassung legal anzuschauen. Es bleibt aber Hoffnung, dass sich das noch bis zum Kinostart von „28 Years Later“ im Sommer 2025 ändern wird. Ende 2024 wurde schließlich der digitale Release von 28 Days Later für den internationalen Markt gefeiert (bei Sony ansehen). Eine deutsche Version gibt es dort jedoch noch nicht. Es steht auch nicht fest, wann sie erscheinen soll.

Einfacher ist die Suche nach „28 Weeks Later“. Die „VOD“-Fassung findet man in der Abo-Flatrate bei Disney+ (hier ansehen). Zudem gibt es den zweiten Teil als Leih- und Kauffassung in digitaler Form bei den großen Plattformen wie Amazon Prime (hier ansehen) oder Apple TV+ (hier ansehen).

Hier seht ihr den Trailer zum dritten Film:

28 Years Later - Trailer Deutsch

28 Years Later: Wie sieht es mit den Vorgängern auf DVD & Blu-ray aus?

Filmsammler könnten auf die Idee kommen, den ersten Teil auf DVD oder Blu-ray anstatt in digitaler Form anzusehen. Auch hier sieht es aber aktuell düster aus, zumindest wenn man nach Neuware sucht. Weder 28 Days Later noch 28 Weeks Later sind derzeit neu als DVD oder Blu-ray verfügbar. Bei Amazon findet man lediglich teure Varianten von Marktplatzanbietern oder Einträge, bei denen die Filme als „Derzeit nicht verfügbar“ angezeigt werden (bei Amazon ansehen). Möchte man die ersten beiden Teile seiner Sammlung hinzufügen und sich auf den Start von 28 Years Later einstimmen, findet man aber zuminest gebrauchte Versionen zum relativ günstigen Preis, zum Beispiel bei Medimops oder Rebuy:

Da beide Titel erst ab 18 Jahren freigegeben sind, dürfen sie bei Kleinanzeigen nicht verkauft werden. Bei eBay findet man die ersten beiden „28“-Teile manchmal auf DVD oder Blu-ray (hier ansehen).

Worum geht es in den Filmen?

„28 Days Later“ (2002)

In diesem postapokalyptischen Horrorfilm von Danny Boyle wird Großbritannien durch ein tödliches Virus verwüstet, das Menschen in wütende, zombieartige Wesen verwandelt. Jim, ein Fahrradkurier, erwacht 28 Tage nach dem Ausbruch aus dem Koma und findet eine entvölkerte Welt vor. Er schließt sich einer Gruppe Überlebender an, darunter Selena und Frank, und sie kämpfen ums Überleben, während sie sich mit der Zerstörung der Zivilisation, ihrer eigenen Menschlichkeit und einer schrecklichen militärischen Begegnung auseinandersetzen.

„28 Weeks Later“ (2007)

Die Fortsetzung spielt sechs Monate nach den Ereignissen des ersten Films. Das Virus scheint besiegt, und eine US-geführte NATO-Mission beginnt, Teile Londons wieder zu besiedeln. Doch die Lage eskaliert, als das Virus erneut ausbricht. Die Handlung folgt der Familie Harris, insbesondere den Kindern Tammy und Andy, deren mögliche Immunität entscheidend für die Zukunft ist. Der Film zeigt die Unfähigkeit, eine solche Katastrophe zu kontrollieren, und endet in einem Chaos, das das Virus über die Landesgrenzen hinaus zu verbreiten droht.

Der dritte Teil zeigt, wie sich die Welt fast 3 Jahrzehnte später entwickelt hat. Der Kinostart wude für den 19. Juni 2025 angekündigt (Quelle: kino.de)

